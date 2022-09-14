Приложение Xbox теперь показывает продолжительность игр





Microsoft сегодня выпустила обновление для приложения Xbox на компьютерах под управлением Windows 11. Обновление добавляет несколько улучшений в работу приложения, самое интересное из которых — интеграция сервиса HowLongToBeat.

Xbox объявил о сотрудничестве с сервисом HowLongToBeat. Теперь на вкладках отдельных игр в приложении Xbox отображается, сколько времени потребуется на прохождение того или иного проекта. Эта информация подгружается с сервиса HowLongToBeat. Всего есть 4 показателя:

: время на выполнение основных задач игры, после которых можно увидеть титры.: вы не торопитесь, открываете и выполняете дополнительные задачи, которые не требуются для обычного завершения игры.: вы стремитесь к каждому достижению, каждой медали и проходите все, что может предложить игра.: все стили игры учитываются при оценке.

Есть возможность прямо из приложения Xbox теперь указать, сколько времени вы потратили на прохождение проекта.





Кроме того, с последним обновлением скорость запуска приложения увеличилась на 15%, а скорость поиска — на 20%.