Приложение Xbox теперь показывает продолжительность игр
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Приложение Xbox теперь показывает продолжительность игр

Приложение Xbox теперь показывает продолжительность игр


Microsoft сегодня выпустила обновление для приложения Xbox на компьютерах под управлением Windows 11. Обновление добавляет несколько улучшений в работу приложения, самое интересное из которых — интеграция сервиса HowLongToBeat.

Xbox объявил о сотрудничестве с сервисом HowLongToBeat. Теперь на вкладках отдельных игр в приложении Xbox отображается, сколько времени потребуется на прохождение того или иного проекта. Эта информация подгружается с сервиса HowLongToBeat. Всего есть 4 показателя:



Основная история: время на выполнение основных задач игры, после которых можно увидеть титры.



Основная история и дополнительные квесты/медали/разблокируемые: вы не торопитесь, открываете и выполняете дополнительные задачи, которые не требуются для обычного завершения игры.



Завершение на 100%: вы стремитесь к каждому достижению, каждой медали и проходите все, что может предложить игра.



Комбинированный: все стили игры учитываются при оценке.

Есть возможность прямо из приложения Xbox теперь указать, сколько времени вы потратили на прохождение проекта.


Кроме того, с последним обновлением скорость запуска приложения увеличилась на 15%, а скорость поиска — на 20%.

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По материалам: newxboxone

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