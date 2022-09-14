Путин наградил орденом мужества погибших в Афганистане сотрудников посольства
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Путин наградил орденом мужества погибших в Афганистане сотрудников посольства

Путин наградил орденом мужества погибших в Афганистане сотрудников посольства

Президент РФ Владимир Путин наградил посмертно орденом Мужества сотрудников российского посольства в Афганистане Адыгжы Кужугета и Михаила Шаха, погибших в результате взрыва в Кабуле. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Террорист-смертник 5 сентября привел в действие взрывное устройство возле здания российской дипломатической миссии в Кабуле. В результате теракта погибли двое российских дипломатов, пострадали местные граждане. Позднее ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.

Сотрудников посольства наградили за «мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга», говорится в документе.

* Запрещенная в России террористическая группировка.


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По материалам: pnp.ru

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