Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19
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Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19

Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19Глава Роспотребнадзора Попова допустила устойчивый рост заболеваемости COVID-19 в сентябре

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новая коронавирусная инфекция из страны не уходит. Ее слова приводит РИА Новости.

Попова оценила ситуацию с коронавирусом и заявила, что Россия по показателю заболеваемости находится на 105-м месте среди стран мира «благодаря нашему юбиляру, благодаря реализуемой тактике борьбы с COVID-19».

« Но... ковид не уходит. В сентябре не исключен устойчивый рост ковида: многие вышли из отпусков, ребятишки с каникул вернулись», — допустила она.

Глава ведомства добавила, что у пациентов все чаще стали проявляться симптомы коронавируса. По ее словам, в России доминирует омикрон-штамм ВА.5.

«Тяжелых форм заболевания заметно меньше. Лечение в основном амбулаторное. Но противоковидная бдительность актуальность не утрачивает», — заключила Попова.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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