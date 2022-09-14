Российский посол назвал решение энергопроблем в Европе
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Российский посол назвал решение энергопроблем в Европе

Российский посол назвал решение энергопроблем в ЕвропеПосол РФ Антонов призвал запустить «Северный поток-2» для решения энергопроблем Европы

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва не считает трудным найти выход из энергетического кризиса в Европе. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Антонов назвал решение энергопроблем в Европе и предложил привести в эксплуатацию российский газопровод «Северный поток-2». «Решить энергетические проблемы Европы крайне несложно. Нужно просто нажать кнопку и запустить "Северный поток-2», — призвал он.

Дипломат подчеркнул, что Россия не является первопричиной кризисов в экономике европейских стран и государств за океаном. Подобные обвинения в адрес Москвы он посчитал «высшим лицемерием».

«Будь то энергетика, с уже заоблачными ценами для потребителей на электричество, газ, бензин или же продовольственная сфера. Не лучше ли было отдать хотя бы часть вылетевших в трубу средств и ресурсов беднейшим государствам Латинской Америки, Африки или Азии?» — задумался Антонов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал циничными попытки переложить вину за энергокризис на страну. Об этом он высказался в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком энергии.

4 сентября Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком энергоносителей. Канцлер Германии обвинил Москву в нарушении контрактных обязательств по поставкам газа и нефти.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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