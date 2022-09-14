Российского гонщика Карякина не допускают на "Дакар" без письменного осуждения спецоперации
Российский гонщик Сергей Карякин рассказал, что организаторы ралли-рейда "Дакар" отказываются допустить его к соревнованиям, пока он не подпишет документ, в котором осудит спецоперацию на Украине.
Карякин добавил, что подписать такой документ для него значит пойти против собственных убеждений, чего он делать не собирается.
"Подписывать эту бумагу [об осуждении СВО] я не собираюсь. И мое участие, как и еще одной крупной российской команды, находится под вопросом", - добавил спортсмен.
В конце августа организаторы соревнований по картингу в классе OK-Junior безуспешно пытался заставить чемпиона Европы Анатолия Хавалкина наклеить украинский флаг на карт.
Также этим летом черногорский тренер Миодраг Божович раскритиковал отношение к русским в Европе. Специалист усомнился в искренности европейской демократии, отметив, что недопуск российских спортсменов на международные соревнования кажется ему постыдным.