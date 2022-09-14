Самонина уверена, что после Адеева у неё психотравма

Вадим Карасев

Анна Самонина резко передумала встречаться с Владом Блиновым, как и заселяться с ним в одну комнату. Она уверена, что парень не является её второй половинкой. По словам Ани, Алексей Адеев оставил ей после себя психотравму. Теперь участница в растерянности, она не может доверять мужчинам, но что с этим делать — не знает. Один раз она уже обожглась, поэтому даже её мама, которая находится на Поляне, ничего сделать не может.И тут у фанатов есть несколько версий происходящего. Не исключено, что Аня узнала о заработке Блинова в Китае, когда он развлекал в клубах разномастную публику. Вероятно, девушка просто не желает встречаться со стриптизером.Также девушка могла осознать, что ей на самом деле нравится Иван Синцов, которого Аня в одном из эфиров сравнила с молодым Барзиковым. Однако сам Ваня на неё внимание не обращает и ухаживает за другими девушками.А может она просто ждёт, когда вернётся кто-то из старых топчиков, вот и не желает размениваться? Вариантов, на самом деле, может быть очень много.