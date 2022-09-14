Самонина уверена, что после Адеева у неё психотравма
Сегодня, 01:50 Вадим Карасев
Анна Самонина более шести не может доверять мужчинам. Она уже один раз обожглась и теперь у неё психотравма из-за Алексея Адеева. И что с этим делать она совершенно не знает. Анна Самонина резко передумала встречаться с Владом Блиновым, как и заселяться с ним в одну комнату. Она уверена, что парень не является её второй половинкой. По словам Ани, Алексей Адеев оставил ей после себя психотравму. Теперь участница в растерянности, она не может доверять мужчинам, но что с этим делать — не знает. Один раз она уже обожглась, поэтому даже её мама, которая находится на Поляне, ничего сделать не может.
И тут у фанатов есть несколько версий происходящего. Не исключено, что Аня узнала о заработке Блинова в Китае, когда он развлекал в клубах разномастную публику. Вероятно, девушка просто не желает встречаться со стриптизером.
Также девушка могла осознать, что ей на самом деле нравится Иван Синцов, которого Аня в одном из эфиров сравнила с молодым Барзиковым. Однако сам Ваня на неё внимание не обращает и ухаживает за другими девушками.
А может она просто ждёт, когда вернётся кто-то из старых топчиков, вот и не желает размениваться? Вариантов, на самом деле, может быть очень много.
По материалам: life-dom2