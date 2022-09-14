Самонина уверена, что после Адеева у неё психотравма
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Самонина уверена, что после Адеева у неё психотравма

Самонина уверена, что после Адеева у неё психотравма
Анна Самонина более шести не может доверять мужчинам. Она уже один раз обожглась и теперь у неё психотравма из-за Алексея Адеева. И что с этим делать она совершенно не знает. Анна Самонина резко передумала встречаться с Владом Блиновым, как и заселяться с ним в одну комнату. Она уверена, что парень не является её второй половинкой. По словам Ани, Алексей Адеев оставил ей после себя психотравму. Теперь участница в растерянности, она не может доверять мужчинам, но что с этим делать — не знает. Один раз она уже обожглась, поэтому даже её мама, которая находится на Поляне, ничего сделать не может.

И тут у фанатов есть несколько версий происходящего. Не исключено, что Аня узнала о заработке Блинова в Китае, когда он развлекал в клубах разномастную публику. Вероятно, девушка просто не желает встречаться со стриптизером.

Также девушка могла осознать, что ей на самом деле нравится Иван Синцов, которого Аня в одном из эфиров сравнила с молодым Барзиковым. Однако сам Ваня на неё внимание не обращает и ухаживает за другими девушками.

А может она просто ждёт, когда вернётся кто-то из старых топчиков, вот и не желает размениваться? Вариантов, на самом деле, может быть очень много.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Андреасян о скандале с Кудрявцевой: «Когда появляется горе-человек с шуткой, он выглядит, как недоразумение»
Андреасян о скандале с Кудрявцевой: «Когда появляется горе-человек с
Новый геймплей Nickelodeon Kart Racers 3, игра выходит на Xbox в начале октября
Новый геймплей Nickelodeon Kart Racers 3, игра выходит на Xbox в
Как знаки зодиака могут подключиться к источнику энергии в день осеннего равноденствия: прогноз Павла Глобы
Как знаки зодиака могут подключиться к источнику энергии в день
5 советов экстрасенсов о том, как быстрее выйти из токсичных отношений
5 советов экстрасенсов о том, как быстрее выйти из токсичных отношений
Лучшие шутки и мемы из Сети - 13.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 13.09.2022 (15 фото)
Предложивший немцам обтираться тряпками для экономии чиновник дал новые советы
Предложивший немцам обтираться тряпками для экономии чиновник дал
Юлия Барановская вместе с Гордоном снова появится на телеэкранах
Юлия Барановская вместе с Гордоном снова появится на телеэкранах
Самонина уверена, что после Адеева у неё психотравма
Самонина уверена, что после Адеева у неё психотравма
В Херсоне открыли музей народного образования
В Херсоне открыли музей народного образования
На Украине пригрозили поддерживающим Россию артистам
На Украине пригрозили поддерживающим Россию артистам
Путин сообщил ОДКБ о шагах России по ситуации на границе Армении и Азербайджана
Путин сообщил ОДКБ о шагах России по ситуации на границе Армении и
Россияне начали судиться из-за запрета на снятие валюты
Россияне начали судиться из-за запрета на снятие валюты

Топ на сегодня

Сидни Суини - 25: звезда "Эйфории", у которой лучшая грудь в Голливуде (18 фото)
Сидни Суини - 25: звезда "Эйфории", у которой лучшая грудь
Патрушев предрек достижение всех целей спецоперации на Украине
Патрушев предрек достижение всех целей спецоперации на Украине
Постпредство при ООН заявило о застрявших в США российских дипломатах
Постпредство при ООН заявило о застрявших в США российских дипломатах
Анна Гейн поддержала Арину Ким — Артёму Гранту очень удобно в образе жертвы
Анна Гейн поддержала Арину Ким — Артёму Гранту очень удобно в образе
Раскрыто желание Китая создать «более справедливый порядок» вместе с Россией
Раскрыто желание Китая создать «более справедливый порядок» вместе с

Еще по теме

Анна Самонина сомневается в искренности Адеева после его рукоприкладства
По мнению Бородиной, Самонина «разводит» Адеева на деньги
Перед самым голосованием Анна Самонина бросила Адеева
По мнению Кати Гориной — Анна Самонина — коварная соперница