Сергей Пенкин рассказал, почему остался в России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сергей Пенкин рассказал, почему остался в России

Сергей Пенкин рассказал, почему остался в России
Певец Сергей Пенкин мог сделать головокружительную карьеру за рубежом. Известный артист в недавнем интервью Ксении Собчак ответил на вопросы о возможной смене своего гражданства. Ведущая напомнила, что в 90-х у него была возможность получить итальянский или американский паспорт. Сергей ответил, что не хотел менять свою родину на другую страну, и по прошествии стольких лет абсолютно не жалеет о своем выборе. Хотя понимает, что на Западе мог бы стать миллиардером.
«Можно быть птицей в золотой клетке. Менталитет — это самое страшное. Я смотрю на тех моих друзей, которые уезжали в Америку — они даже стареют быстрее, чем в России», — сказал артист. Собчак предположила, что работа на Западе для Пенкина равносильна предательству. «Да. Я принципиальный человек. Я же советской закалки», — ответил артист.
# Шоу-бизнес Пенкин Сергей
По материалам: z-aya

Последние новости

В Индии школьный автобус упал в ущелье
В Индии школьный автобус упал в ущелье
США обвинили Россию в разжигании конфликта между Арменией и Азербайджаном
США обвинили Россию в разжигании конфликта между Арменией и
Ани Лорак объявила себя звездой мирового масштаба
Ани Лорак объявила себя звездой мирового масштаба
Стала известна судьба Кристины Асмус
Стала известна судьба Кристины Асмус
Съездившая в Польшу Бородина раскрыла отношение местных жителей к россиянам
Съездившая в Польшу Бородина раскрыла отношение местных жителей к
Что необходимо делать, чтобы набраться сил и энергии осенью
Что необходимо делать, чтобы набраться сил и энергии осенью
Мишустин рассказал об изгнании России с привычных рынков
Мишустин рассказал об изгнании России с привычных рынков
Джастин Бибер и Хейли Бибер отмечают четвертую годовщину свадьбы и делятся архивными фото
Джастин Бибер и Хейли Бибер отмечают четвертую годовщину свадьбы и
Сергей Пенкин рассказал, почему остался в России
Сергей Пенкин рассказал, почему остался в России
Борис Корчевников поселил к себе беженца
Борис Корчевников поселил к себе беженца
Дмитрий Тарасов заложил дом и не ночует с женой
Дмитрий Тарасов заложил дом и не ночует с женой
Филипп Киркоров раскрыл свой страшный грех
Филипп Киркоров раскрыл свой страшный грех

Топ на сегодня

Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в спецоперации
Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в спецоперации
Россиянка попыталась купить валюту популярной соцсети и лишилась накоплений
Россиянка попыталась купить валюту популярной соцсети и лишилась
Кто может рано уйти в мир иной: опасные имена для мужчин
Кто может рано уйти в мир иной: опасные имена для мужчин
Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него она слишком "старая" (7 фото)
Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него
Названо имя кандидата на пост посла США в России
Названо имя кандидата на пост посла США в России

Еще по теме

Сергей Пенкин рассказал о своей эмиграции
Сергей Пенкин объяснил отказ от американского гражданства
Сергей Пенкин отказался от гражданства
Сергей Пенкин рассказал как приставала к Ларисе Долиной