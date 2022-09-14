Сергей Пенкин рассказал, почему остался в России

Певец Сергей Пенкин мог сделать головокружительную карьеру за рубежом. Известный артист в недавнем интервью Ксении Собчак ответил на вопросы о возможной смене своего гражданства. Ведущая напомнила, что в 90-х у него была возможность получить итальянский или американский паспорт. Сергей ответил, что не хотел менять свою родину на другую страну, и по прошествии стольких лет абсолютно не жалеет о своем выборе. Хотя понимает, что на Западе мог бы стать миллиардером.«Можно быть птицей в золотой клетке. Менталитет — это самое страшное. Я смотрю на тех моих друзей, которые уезжали в Америку — они даже стареют быстрее, чем в России», — сказал артист. Собчак предположила, что работа на Западе для Пенкина равносильна предательству. «Да. Я принципиальный человек. Я же советской закалки», — ответил артист.