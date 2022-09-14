Сергей Шнуров получил сумасшедшие деньги за смертельный концерт

Певец Сергей Шнуров устроил скандальный концерт. Недавнее выступление Сергея Шнурова в столице сопровождалось скандалами, ударившими по его репутации. Однако кошелек артиста никак не пострадал, более того, в тот день он заработал огромную сумму. На праздновании дня города Сергей Шнуров исполнил песню «Москва, по ком звонят твои колокола?», строки которой показались зрителям неуместными. «Вчера приснился сон прекрасный. Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной. И тлеет бывший Избирком», — говорится в ней. «Отличное произведение для дня города в Москве и для текущей политической и военной ситуации, правда?» — ругали его пользователи Сети. Концерт омрачился и смертью поклонницы музыканта. 42-летняя женщина шла к своему месту в зале, но внезапно потеряла сознание. Ее тут же госпитализировали, но это не помогло, и она скончалась.Тот вечер принес зрителям самые разные эмоции: от злости до ужаса, но счет Шнурова, несмотря ни на что, пополнился кругленькой суммой. Журналисты предположили, что гонорар Сергея составил 120 миллионов и спросили его, так ли это? «Цифры сопоставимые, да», — ответил он «Царьград». Однако коллеги не оставили без внимания выходку исполнителя с выбором песни. «Я вырос на Кавказе, воспитан в определенных традициях и потому задаюсь вопросом: «Мог бы Шнур позволить себе то же самое сделать в Чечне?» Нет, потому что зассал бы. А почему в Москве можно, а в других местах нельзя? Значит, это можно контролировать. Но почему из мата нужно делать культ? Это уже перебор. Не ищите врага за границей, ищите внутри. Более крутого разложения общества невозможно себе придумать! Я в бешенстве. Когда в Кремле проходил концерт премии «Виктория», он и там выругался матом. В зале были мои друзья с детьми, которые рассказали мне об этом. Почему у Шнура такой иммунитет? Кто сказал, что он священная корова? Кто за ним стоит? Но если Шнуру можно, тогда не цепляйтесь к Клаве Коке», — возмутился продюсер.