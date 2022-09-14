Съездившая в Польшу Бородина раскрыла отношение местных жителей к россиянам
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Съездившая в Польшу Бородина раскрыла отношение местных жителей к россиянам

Съездившая в Польшу Бородина раскрыла отношение местных жителей к россиянамВедущая Бородина заявила, что в Польше не сталкивалась с плохим отношением местных жителей

Телеведущая Ксения Бородина съездила в Варшаву и раскрыла отношение местных жителей к россиянам. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она заявила, что не сталкивалась в Польше с негативным отношением, которое было бы вызвано ее гражданством.

«Кстати, меня пугали, что в Польше плохо настроены [к россиянам]. Я за все время не встретила там ни одного человека, кто бы мне нахамил или плохо ответил», — написала она. Бородина также выразила уверенность в том, что «обычным людям» некогда критиковать россиян — как в реальной жизни, так и в интернете.

Ведущая отправилась в Европу в середине сентября. Из Варшавы она планировала отправиться в Барселону, однако из-за купленных на неверную дату авиабилетов отправилась в Париж. «Самое крутое, что может быть — когда я еще в 5 вечера не знала, что в 22:00 окажусь в Париже», — рассказала она.

Ранее телеведущая и бывшая участница реалити-проекта «Дом-2» Алена Водонаева рассказала о том, как к россиянам относятся в Италии. Она заверила, что в этой европейской стране нет дискриминации по отношению к гражданам России.

Перед этим популярный блогер и дизайнер Артемий Лебедев, побывавший в Грузии, сообщил, что в стране нет русофобии. Он счел, что обстановка с отношением к гражданам России в стране не такая острая, как это показывается в СМИ.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Индии школьный автобус упал в ущелье
В Индии школьный автобус упал в ущелье
США обвинили Россию в разжигании конфликта между Арменией и Азербайджаном
США обвинили Россию в разжигании конфликта между Арменией и
Ани Лорак объявила себя звездой мирового масштаба
Ани Лорак объявила себя звездой мирового масштаба
Стала известна судьба Кристины Асмус
Стала известна судьба Кристины Асмус
Съездившая в Польшу Бородина раскрыла отношение местных жителей к россиянам
Съездившая в Польшу Бородина раскрыла отношение местных жителей к
Что необходимо делать, чтобы набраться сил и энергии осенью
Что необходимо делать, чтобы набраться сил и энергии осенью
Мишустин рассказал об изгнании России с привычных рынков
Мишустин рассказал об изгнании России с привычных рынков
Джастин Бибер и Хейли Бибер отмечают четвертую годовщину свадьбы и делятся архивными фото
Джастин Бибер и Хейли Бибер отмечают четвертую годовщину свадьбы и
Сергей Пенкин рассказал, почему остался в России
Сергей Пенкин рассказал, почему остался в России
Борис Корчевников поселил к себе беженца
Борис Корчевников поселил к себе беженца
Дмитрий Тарасов заложил дом и не ночует с женой
Дмитрий Тарасов заложил дом и не ночует с женой
Филипп Киркоров раскрыл свой страшный грех
Филипп Киркоров раскрыл свой страшный грех

Топ на сегодня

Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в спецоперации
Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в спецоперации
Россиянка попыталась купить валюту популярной соцсети и лишилась накоплений
Россиянка попыталась купить валюту популярной соцсети и лишилась
Кто может рано уйти в мир иной: опасные имена для мужчин
Кто может рано уйти в мир иной: опасные имена для мужчин
Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него она слишком "старая" (7 фото)
Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид подозревают в романе, хотя для него
Названо имя кандидата на пост посла США в России
Названо имя кандидата на пост посла США в России

Еще по теме

Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем и раскрыла свой диагноз
Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем
Ксения Бородина рассказала о коммунальных платежах
Ведущая "Дома 2" Ксения Бородина показала младшую дочь