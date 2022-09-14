Съездившая в Польшу Бородина раскрыла отношение местных жителей к россиянам

Вадим Карасев

Ведущая Бородина заявила, что в Польше не сталкивалась с плохим отношением местных жителей

Телеведущая Ксения Бородина съездила в Варшаву и раскрыла отношение местных жителей к россиянам. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она заявила, что не сталкивалась в Польше с негативным отношением, которое было бы вызвано ее гражданством.

«Кстати, меня пугали, что в Польше плохо настроены [к россиянам]. Я за все время не встретила там ни одного человека, кто бы мне нахамил или плохо ответил», — написала она. Бородина также выразила уверенность в том, что «обычным людям» некогда критиковать россиян — как в реальной жизни, так и в интернете.

Ведущая отправилась в Европу в середине сентября. Из Варшавы она планировала отправиться в Барселону, однако из-за купленных на неверную дату авиабилетов отправилась в Париж. «Самое крутое, что может быть — когда я еще в 5 вечера не знала, что в 22:00 окажусь в Париже», — рассказала она.

Ранее телеведущая и бывшая участница реалити-проекта «Дом-2» Алена Водонаева рассказала о том, как к россиянам относятся в Италии. Она заверила, что в этой европейской стране нет дискриминации по отношению к гражданам России.

Перед этим популярный блогер и дизайнер Артемий Лебедев, побывавший в Грузии, сообщил, что в стране нет русофобии. Он счел, что обстановка с отношением к гражданам России в стране не такая острая, как это показывается в СМИ.

