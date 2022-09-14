Социальные и страховые пенсии по потере кормильца предлагают назначать в беззаявительном порядке

Также без заявлений от граждан хотят производить перерасчет выплат к страховым пенсиям по старости и инвалидности. Такой законопроект депутаты намерены рассмотреть в период осенней сессии. Накануне первого чтения законопроекта документ планируют обсудить в Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов 14 сентября.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, «документ соответствует Концепции цифровой трансформации и упростит взаимодействие власти и населения при получении социальной поддержки и оказании государственных услуг».

Если законопроект примут заявление не понадобится для перерасчета выплат к страховым пенсиям по старости и инвалидности, а также назначения социальных и страховых пенсий по потере кормильца. Такой порядок планируют ввести с 1 сентября 2023 года.