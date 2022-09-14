Сорос заявил о своей причастности к разрушению СССР и попытке повторить то же самое в России
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Сорос заявил о своей причастности к разрушению СССР и попытке повторить то же самое в России

Сорос заявил о своей причастности к разрушению СССР и попытке повторить то же самое в России

Американский бизнесмен и общественный деятель Джордж Сорос в интервью 2015 года рассказал о том, что причастен к "появлению новой Украины", которая стремится стать частью Евросоюза. Вся политика на Украине была всего лишь одним из его проектов для противодействия России.

На заявление миллиардера спустя несколько обратили внимание в российском медиапространстве на фоне обострения отношений с Украиной.


"Мой первый проект… хотя первый был в ЮАР… но затем Восточная Европа и СССР. Когда советская империя распалась, я туда пришёл и подобрал осколки. В Венгрии в 1984, в Польше и Китае в 1987-м. Так на смену советской пришла империя Сороса".

Когда ведущий спрашивал у Сороса относительно его планов, тот открыто признался, что "сейчас я активнее всего в России".

"Повторяем то, что было во время распада СССР. Но, увы, есть разница. Тогда Союз издыхал, а Европа переживала подъем и расцвет. Сейчас наоборот – Россия возвращается, а Евросоюз падает. Печальная ситуация", - констатировал миллиардер.

Однако работу своего фонда он все же охарактеризовал как "большую" и "успешную", особенно учитывая, что Сорос "больше сосредоточился на Украине".

"А люди, которые стоят за этим (созданием "новой" Украины - прим. ред.), почти все так или иначе связаны с фондом. Как во власти, так и в обществе. Мы все на связи, и это прекрасно. За четверть века работы окупились", - объяснил Сорос.

Нынешним летом Сорос предположил, что США в обозримом будущем могут превратиться в настоящий репрессивный режим. Он уверен, что наибольшую угрозу для Вашингтона представляют вовсе не Россия и Китай, а так называемые "внутренние враги", в частности противники демократии, которыми Сорос считает политиков из Республиканской партии.

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По материалам: uposters.ru

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