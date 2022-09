Сразу 4 игры Skybound Games анонсированы для подписки Game Pass

Вадим Карасев





Компания Skybound Games объявила, что сразу 4 игры будут добавлены в подписку Game Pass. 3 проекта появятся в подписке Game Pass «в этом году», сами игры уже доступны на приставках Xbox и PC — это игры:

Telltale’s The Walking Dead: The Final SeasonThe Big ConRainbow Billy and the Curse of the Leviathan

Еще одна игра от Skybound Games станет доступна в Game Pass в день релиза — это Homestead Arcana, ниже представлен ее трейлер.

Общий трейлер по добавлению игр студии Skybound Games в Game Pass можно видеть ниже.

