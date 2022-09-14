США обвинили Россию в разжигании конфликта между Арменией и Азербайджаном

Вадим Карасев

Россия пытается "разжечь котел" между Арменией и Азербайджаном, чтобы отвлечь мировое сообщество от конфликта на Украине. Об этом журналистам рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен отметил важность влияния РФ на Южном Кавказе, заявив, что в данный момент Москва "разжигает" конфликт. Госсекретарь подчеркнул, что Россия может не только негативно влиять на развитие событий, но и приложить усилия к снижению конфронтации и "построению мира".

"Россия пытается разжечь котел между Арменией и Азербайджаном, чтобы отвлечь внимание от Украины. Но, если Россия действительно сможет использовать свое влияние во благо, то есть снова успокоить ситуацию, положить конец насилию и призвать людей к добросовестному участию в построении мира, это будет позитивным моментом", — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Вечером 13 сентября госсекретарь по телефону призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева немедленно прекратить боевые действия на границе с Арменией. По словам Блинкена, США продолжают настаивать на "немедленном прекращении боевых действий и мирном урегулировании".

"Мы снова стали свидетелями вспышки боевых действий, в чем никто из нас не заинтересован", – резюмировал Блинкен.

В ночь на 13 сентября Вооружённые силы Азербайджана открыли огонь по международно признанным территориям Армении. Под обстрелы попали объекты гражданской инфраструктуры армянских городов Капан и Джермук, находящихся недалеко от государственной границы. В Баку заявили об ответе на "провокации армянской стороны" и "ударах по исключительно военным объектам", однако доказательств не предоставили. По словам премьера Армении Никола Пашиняна, в результате нападения азербайджанской стороны погибли 105 армянских военнослужащих.