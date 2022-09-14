США работают над ужесточением антироссийских санкций
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США работают над ужесточением антироссийских санкций

США работают над ужесточением антироссийских санкцийПредставитель Госдепа Прайс рассказал о работе по ужесточению санкций в отношении России

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США в настоящее время не намерены вносить Россию в список стран-спонсоров терроризма, однако подчеркнул, что администрация президента ведет совместную с Конгрессом работу по ужесточению односторонних санкций в отношении Москвы с применением мер, схожих с внесением РФ в упомянутый перечень, сообщает ТАСС.

«У нас было в последние дни продолжение обсуждений с Конгрессом шагов, которые были бы надлежащими и, что важно, эффективными для использования по мере того, как мы продолжаем увеличивать издержки для Российской Федерации. Мы верим, что имеются более точечные подходы, которые мы можем использовать и за счет которых можно привлечь российскую экономику и российское правительство к ответственности», — рассказал пресс-секретарь Государственного департамента.

Представитель американского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что внесение России в список стран-спонсоров терроризма может привести к весьма нежелательным последствиям, которых они стараются избежать.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о сохранении антироссийских санкций и их продлении до тех пор, пока экономика Россия «не будет разорвана». «Сейчас время для решимости, а не для умиротворения», — отметила она.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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