Стала известна судьба Кристины Асмус
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Стала известна судьба Кристины Асмус

Стала известна судьба Кристины Асмус
Актриса Кристина Асмус допустила не осторожное высказывание о Вооруженных силах РФ. Артистка не понесет никакого наказания за свои неосторожные слова и высказывания о ситуации в мире. Тверской суд не нашел состава административного преступления. Отметим, что сама актриса на заседаниях не появлялась. Вместо нее в суде присутствовал адвокат Владимир Ляховский. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
Напомним, на звезду фильма «Текст» составили протокол за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, сообщает Mash. Актрисе грозил штраф в 50 тысяч рублей. Сама звезда обещала поделиться подробностями этой истории позже. Свою вину она признавать отказывалась.
# Шоу-бизнес Асмус Кристина
По материалам: z-aya

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