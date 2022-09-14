Стала известна судьба Кристины Асмус

Актриса Кристина Асмус допустила не осторожное высказывание о Вооруженных силах РФ. Артистка не понесет никакого наказания за свои неосторожные слова и высказывания о ситуации в мире. Тверской суд не нашел состава административного преступления. Отметим, что сама актриса на заседаниях не появлялась. Вместо нее в суде присутствовал адвокат Владимир Ляховский. Дело рассматривалось в закрытом режиме.Напомним, на звезду фильма «Текст» составили протокол за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, сообщает Mash. Актрисе грозил штраф в 50 тысяч рублей. Сама звезда обещала поделиться подробностями этой истории позже. Свою вину она признавать отказывалась.