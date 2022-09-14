Стали известны подробности смерти главреда «Комсомольской правды»

Вадим Карасев

Главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер во время экспедиции в Приморье

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался в Приморье, куда он отправился в экспедицию. Подробности обстоятельств его смерти приводит Telegram-канал KP.RU.

По данным издания, журналист отправился в Приморье, чтобы собирать материалы для книге о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.