Суд приостановил работу ресторана Моргенштерна* из-за ужасающей антисанитарии

Еще в июле в ресторан музыканта в Москве нагрянула проверка. В Сети появились кадры из служебных помещений, на которых видно, что в них явно не соблюдались санитарные нормы.

*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

Так, специалисты показали, что с документами соседствуют объедки, а также продукты, которые должны были оказаться на столах посетителей. Увиденное впечатлило пользователей Сети. Актер Дмитрий Носов тоже отреагировал на это. «В ресторане Алишерки обнаружены проблемы: с алкоголем, мигрантами и СЭС... Теперь большие проблемы ждут Алишерку. После просмотра видео с кухни тянет...» — делился артист.

Спустя два месяца суд вынес решение о временной приостановке работы заведения. Представители бизнеса Моргенштерна тут же вышли на связь. «Информация, распространяемая рядом СМИ о том, что суд в Москве приостановил деятельность ресторана Моргенштерна не соответствует действительности. Ресторан «Кайф и точка» работает в обычном режиме, в данный момент там ужинают гости», — отметили они.