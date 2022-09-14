Татьяна Брухунова похвасталась своими профессиональными навыками
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Татьяна Брухунова похвасталась своими профессиональными навыками

Татьяна Брухунова похвасталась своими профессиональными навыками
Супруга юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова рассказала, почему незаменима в качестве директора театра эстрадных миниатюр.   Уже давно не секрет, что роман Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой начался задолго до развода артиста с Еленой Степаненко. Нынешняя супруга юмориста начала работать у него в качестве помощницы, была вхожа в его дом и в итоге покорила сердце пожилого артиста. За минувшие несколько лет Татьяна выросла не только в личном плане, став женой и матерью, но и в профессиональном – теперь она является директором Петросяна и руководит всеми процессами, связанными с деятельностью юмориста. В «сторис» 32-летняя супруга артиста похвасталась, что обладает универсальными навыками, поэтому абсолютно незаменима.
«Любая руководящая должность предполагает многозадачность. В связи с тем, что художественный руководитель нашего театра (речь идет о Петросяне) имеет несколько тв-проектов, мои функции распространяются и на эту область. Перечислять все мне слишком долго. Я универсал, могу все при необходимости», — отчиталась Татьяна. Однако серьезный тон Брухуновой не уберег ее от многочисленных шуток по поводу ее потрясающих навыков и намеков на то, что именно они помогли брюнетке завлечь Петросяна. «Так вот на что купился женатый в ту пору на Степаненко Евгений Петросян. Танька-универсал. Так и запишем»,  подкололи супругу юмориста интернет-пользователи. Стоит отметить, что Брухунова очень болезненно реагирует на критику в соцсетях и уже не прочь поругаться с фолловерами, которые кажутся ей нетактичными, а потом заблокировать.  
# Шоу-бизнес Брухунова Татьяна
По материалам: z-aya

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