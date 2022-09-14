Театр в Эстонии уволил режиссера из России из-за заявлений о «тухлой русофобии»
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Театр в Эстонии уволил режиссера из России из-за заявлений о «тухлой русофобии»

Театр в Эстонии уволил режиссера из России из-за заявлений о «тухлой русофобии»ERR: Русский театр Эстонии уволил режиссера Лося из-за его заявлений о «тухлой русофобии»

Русский театр Эстонии уволил российского режиссера-постановщика Филиппа Лося, который ранее заявил, что из-за введения санкций в эстонском обществе «полезла тухлая облезлая русофобия». Об этом сообщает ERR.

По словам директора театра Светланы Янчек, решение об увольнение было принято 12 сентября. «Своими выступлениями в социальных медиа, которые продолжаются, Филипп Лось наносит вред репутации театра и провоцирует крайне негативное отношение к самому факту существования Русского театра в Эстонии», — пояснила она.

Янчек напомнила, что у Лося была возможность откликаться на «самые животрепещущие вопросы современности» посредством своего творчества. «Но он выбрал сомнительный способ декларировать свои взгляды в социальных сетях и сделал это в оскорбительной для многих форме», — подчеркнула директор.

По мнению Янчек, ситуация «накалилась» также внутри учреждения — актерский коллектив «недвусмысленно дал понять, что сегодня значение Филиппа Лося, как творческой единицы, не идет ни в какое сравнение с тем вредом, который он театру наносит».

Ранее Большой театр отменил премьеру нескольких спектаклей режиссера Александра Молочникова из-за его критики военной спецоперации. Постановки режиссера были отменены после запроса от депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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