The Sims 4 станет бесплатной игрой, в Game Pass игроки получат DLC
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The Sims 4 станет бесплатной игрой, в Game Pass игроки получат DLC

The Sims 4 станет бесплатной игрой, в Game Pass игроки получат DLC


Издательство Electronic Arts объявило, что базовая игра The Sims 4 переходит на бесплатную модель распространения. Произойдет это уже 18 октября, с этого дня на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах играть в The Sims 4 сможет бесплатно любой желающий.

The Sims 4 — это далеко не только базовая игра, за 8 лет развития проект получил огромное количество крупных дополнений, наборов и другого дополнительного платного контента. Весь этот контент остается платным, но подписчиков EA Play и Game Pass Ultimate (куда входит EA Play) ждет приятный бонус — они получат доступ к особой версии игры: The Sims 4 EA Play Edition, в которую входит крупное DLC «На работу».

18 октября пройдет мероприятие Behind The Sims Summit, где EA расскажет о будущем The Sims.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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