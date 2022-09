The Sims 4 станет бесплатной игрой, в Game Pass игроки получат DLC

Вадим Карасев





Издательство Electronic Arts объявило, что базовая игра The Sims 4 переходит на бесплатную модель распространения. Произойдет это уже 18 октября, с этого дня на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах играть в The Sims 4 сможет бесплатно любой желающий.

The Sims 4 — это далеко не только базовая игра, за 8 лет развития проект получил огромное количество крупных дополнений, наборов и другого дополнительного платного контента. Весь этот контент остается платным, но подписчиков EA Play и Game Pass Ultimate (куда входит EA Play) ждет приятный бонус — они получат доступ к особой версии игры: The Sims 4 EA Play Edition, в которую входит крупное DLC «На работу».

18 октября пройдет мероприятие Behind The Sims Summit, где EA расскажет о будущем The Sims.