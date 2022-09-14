Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

Буквально несколько минут назад в СМИ появилась новость о смерти главного редактора издания «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина. Журналисту было 68 лет. Трагедия произошла во время экспедиции в Приморье.

Официальная причина трагедии пока не озвучивается, но уже появилась информация о том, что Сунгоркин перенс инсульт. Коллеги Владимира Николаевича, у которого есть жена и трое детей, приносят соболезнования его близким. Неизвестно, когда и где состоится прощание с журналистом.

К слову, Владимир Сунгоркин начал свой путь в издании «Комсомольская правда» с 1985 года. Стоит ли говорить о том, что он очень трепетно относился к своему делу и тем, кто работал с ним бок о бок.

«В чем смысл «Комсомолки» и ее успешность? Мы знаем, что у нас есть общая аудитория около 55 миллионов в неделю. Вот за эти 55 миллионов мы и боремся. Смысл существования любого человека здесь — он либо причастен к созданию аудитории, либо он причастен к продаже этой аудитории. Ты смотришь на журналиста: «Так, Саша, для чего ты здесь, Саша, существуешь?» Саша говорит: «Ну как, ты же помнишь, я в 1989 году написал шедевр?» — «Не-не-не, ты что в этом месяце сделал?» Сейчас такая эпоха, когда все очень легко посмотреть. Так, он сделал шесть заметок. Они получили на сайте такой-то отклик или они получили рейтинг на радио. Мы каждое утро начинаем с рейтингов радио, сайта, и там все пофамильно. Записал ты, например, подкаст. А дальше мы смотрим, сколько раз был скачан этот подкаст. 40 тысяч — хорошо. 60 тысяч — еще лучше. Миллион — отлично, молодец!» — делился как-то Сунгоркин в одном из интервью.