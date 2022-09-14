Урологи рекомендуют чаще мастурбировать и заниматься сексом, чтобы избавиться от камней в почках
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Урологи рекомендуют чаще мастурбировать и заниматься сексом, чтобы избавиться от камней в почках

Урологи рекомендуют чаще мастурбировать и заниматься сексом, чтобы избавиться от камней в почках

Камни в почках любого заставят сделать все возможное, чтобы избавиться от болезненных ощущений из-за них. В запущенных случаях даже требуется хирургическое вмешательство: их либо измельчают с помощью лазера, либо удаляют ручными инструментами.

Однако чаще всего они выходят естественным путем, и в наших сделать так, чтобы это произошло быстрее. И не только с помощью обильного питья, как часто рекомендуют, а сексом или мастурбацией.


Врачи из Индонезии опубликовали статью в журнале The Journal of Sexual Medicine, в которой рассказали, что при оргазме сокращается и расслабляется шейка мочевого пузыря, что может способствовать отхождению камней.

Урологи провели пять исследований, для которых воспользовались 406 подопытными. Часть из них попросили заниматься сексом или мастурбировать 3-4 раза в неделю, а другую — воздерживаться от сексуальной активности.

Оказалось, что в первой группе частота выхода камней с мочой оказалась выше почти в шесть раз. Кроме того, сексуально активные участники намного реже требовали обезболивающие, и им реже приходилось прибегать к лазерному дроблению.

Почки отвечают за очистку крови от продуктов жизнедеятельности, фильтруя в среднем по 150 литров в день. Все ненужное выводится из организма через мочу, однако если пить недостаточно жидкости или принимать определенные лекарства, то оно может превратиться в камни.

Симптомы включают боль в боку живота, тошноту и рвоту. За несколько дней камень чаще всего выходит естественным путем, но ускорить этот процесс и помогает открытие малазийцев. Кроме того, нужно пить больше воды, чтобы моча была как можно более прозрачная. Это означает, что жидкости в организме достаточно для быстрого выведения отходов.

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По материалам: uposters.ru

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