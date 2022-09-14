Урсула фон дер Ляйен в порыве русофобии повторила ошибку Обамы
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Урсула фон дер Ляйен в порыве русофобии повторила ошибку Обамы

Урсула фон дер Ляйен в порыве русофобии повторила ошибку Обамы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на выступлении в Европейском парламенте в Страсбурге заявила, что санкции против Москвы останутся в силе до тех пор, пока экономика России не "будет разорвана". Она объявила, что солидарность Европы с Украиной остается непоколебимой, и сейчас самое время проявить решимость, а не умиротворение.

"Никогда прежде этот парламент не обсуждал состояние нашего союза в условиях войны, бушующей на европейской земле. И я стою здесь с убеждением, что с мужеством и солидарностью Путин потерпит неудачу, а Европа победит".

Пока европейские политики, указывая на огромный скачок цен на энергоносители, констатировали, что санкции блока в отношении России сильнее бьют по Западу, фон дер Ляйен заявила, что "санкции никуда не денутся" и что они наносят ущерб России. Она объявила о готовящемся предложении по ограничению цен на газ в зависимости от уровня отношений со страной-поставщиком.


Фон дер Ляйен фактически повторила заявление экс-президента США Барака Обамы, который в 2015 году говорил, будто экономика России "разорвана в клочья", а сама страна – изолирована. Так он комментировал западные санкции, введенные по случаю возвращения Крыма в состав России.

"В прошлом году (2014 - прим.ред.), на фоне агрессии господина Путина, мы вместе с союзниками провели тяжелую работу по введению санкций, укрепили наше присутствие в прифронтовых государствах. Некоторые говорили, что стратегия Путина была мастерской демонстрацией стратегии и мощи. Но сегодня именно Америка является сильной и сплотилась со своими союзниками, в то время как Россия изолирована, а ее экономика разорвана в клочья", - высказывался Обама.

Тогда же он указывал, что Вашингтон противостоит "российской агрессии" и "поддерживает демократию на Украине", а также "успокаивает союзников по НАТО".

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По материалам: uposters.ru

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