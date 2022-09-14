Утечка: Deathloop готовится к релизу на Xbox Series X | S — реклама игры уже в Microsoft Store
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Утечка: Deathloop готовится к релизу на Xbox Series X | S — реклама игры уже в Microsoft Store

Утечка: Deathloop готовится к релизу на Xbox Series X | S — реклама игры уже в Microsoft Store


Сегодня, 14 сентября, заканчивается годичная эксклюзивность Deathloop для Playstation 5. Проект студии Arkane, который принадлежит Bethesda и Microsoft, может выйти уже в ближайшее время на Xbox Series X | S, о чем сообщали инсайдеры, а теперь появились и дополнительные доказательства.

В Microsoft Store игроки обнаружили рекламный баннер Deathloop с предложением оформить предзаказ на игру. Если нажать на эту рекламу, осуществляется переход на несуществующую страницу. Но появление самой рекламы явно говорит о том, что релиз Deathloop на Xbox Series X | S готовится уже в ближайшее время.


Сразу после релиза Deathloop ожидается в подписке Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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