Утечка: Deathloop готовится к релизу на Xbox Series X | S — реклама игры уже в Microsoft Store

Вадим Карасев





Сегодня, 14 сентября, заканчивается годичная эксклюзивность Deathloop для Playstation 5. Проект студии Arkane, который принадлежит Bethesda и Microsoft, может выйти уже в ближайшее время на Xbox Series X | S, о чем сообщали инсайдеры, а теперь появились и дополнительные доказательства.

В Microsoft Store игроки обнаружили рекламный баннер Deathloop с предложением оформить предзаказ на игру. Если нажать на эту рекламу, осуществляется переход на несуществующую страницу. Но появление самой рекламы явно говорит о том, что релиз Deathloop на Xbox Series X | S готовится уже в ближайшее время.





Сразу после релиза Deathloop ожидается в подписке Game Pass.