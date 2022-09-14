В Херсоне открыли музей народного образования

Вадим Карасев

С этого учебного года в Херсоне работает музей Академии непрерывного образования, сообщает telegram-канал Херсонской области.

В коллекции, которую собрала Академия для музея, есть артефакты эпохи Российской империи, гражданской и Великой Отечественной войн, иллюстрирующие, как херсонцы учились и учили в те времена. Хранители музея отмечают, что экспонаты образуют линию традиции, с помощью которой каждый житель области может почувствовать единение с героическими предками.

"Мы ощущаем значительную поддержку нынешней власти в развитии Академии. Министерство образования Херсонской области выделило нам почти 40 тысяч школьных учебников, а также комплект ноутбуков для библиотеки, которые обеспечат читателям современное погружение в мир образования", - рассказала ректор Академии непрерывного образования Эльвира Фатеева.

С открытием такого музея в Херсонской области связывают начало нового этапа в истории патриотического воспитания.