В Индии школьный автобус упал в ущелье

Вадим Карасев

The Sun: не менее 16 человек погибли при падении школьного автобуса в ущелье в Индии

Не менее 16 человек, среди которых есть маленькие дети, погибли при падении школьного автобуса в ущелье в Индии. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на местные издания.

Авария произошла около восьми утра по местному времени в среду, 14 сентября, в районе Пунч в индийском штате Джамму и Кашмир, расположенном на севере страны. Водитель автобуса направлялся в город Манди. Он не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело за пределы дороги и скатилось вниз по ущелью в предгорье Гималаев. По неподтвержденной информации, в момент аварии автобус был переполнен.

В результате произошедшего 20 человек получили ранения, по меньшей мере 16 человек погибли. Большинство пассажиров были учениками ближайшей государственной школы. Среди погибших — пятилетний мальчик, юноша 14 лет, две девочки-подростка и женщина. В полиции предупредили, что число погибших может возрасти, поскольку многие пострадавшие пассажиры находятся в критическом состоянии.

Ранее India Today сообщала о 12 погибших и 25 пострадавших в аварии. Шестеро раненых были доставлены по воздуху в город Джамму для лечения. Вскоре после инцидента местные жители, полиция и армия начали спасательную операцию.

Свои соболезнования в связи с гибелью людей выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Политик написал в своем аккаунте в соцсети Twitter, что скорбит о погибших людях и желает выздоровления раненым. Он также объявил о выплате в размере 500 тысяч рупий (375 тысяч рублей) родственникам погибших.

Ранее сообщалось, что в индийском штата Мадхья-Прадеш автобус сорвался с моста в реку. В тот момент в нем находились более 30 пассажиров. Уточнялось, что 13 человек погибли, среди них есть четыре женщины.