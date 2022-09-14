В новую версию Unicode вошли письменности древнеяванского языка и индийского языка мундари
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В новую версию Unicode вошли письменности древнеяванского языка и индийского языка мундари

В новую версию Unicode вошли письменности древнеяванского языка и индийского языка мундари

Некоммерческая организация Unicode Consortium, разрабатывающая систему кодировки Юникод, представила очередную, 15-ю версию этой кодировки. В нее вошли две новых системы письменности, а также еще большое количество дополнительных символов.

Знатоков кодировки Юникод уже невозможно удивить наличием в ней знаков экзотических систем письма. Например, знаки со знаменитого Фестского диска появились в Юникоде еще в 2008 году, а в 2009-м в него были включены египетские иероглифы и древнетюркское руническое письмо. Новые версии Юникода, как правило, появляются раз в год.

  Наг-мундари

В новой версии Unicode 15.0 добавлено 4489 символов, таким образом, всего кодировка теперь поддерживает 149 186 символов. Ранее не представленных в Юникоде письменностей две. Первая из них — 86 знаков слогового письма древнеяванского языка кави. Вторая — 42 два знака письменности наг-мундари, которую используют носители языка мундари на востоке Индии. Создателем этого алфавита был общественный деятель Рохидас Сингх Наг (1934–2012). Первую версию письменности для родного языка он придумал еще в начальной школе, затем долго совершенствовал ее. Окончательная версия письменности наг-мундари существует с 2008 года.

Еще одним интересным добавлением стали так называемые «кактовикские цифры». Они используются для записи чисел инуитами Аляски. Цифры были созданы в 1990-х годах школьниками из города Кактовик на Аляске под руководством учителя Уильяма Бартли. Необходимость в новых цифрах возникла из-за того, что язык инуитов использует двадцатеричную систему счисления, поэтому для удобного носителям этого языка представления чисел десяти арабских цифр не хватает.

Пополнились дополнительными символами и другие письменности, уже включенные в Юникод ранее. Например, теперь в кодировке имеются новый лаосский знак, используемый в лаосском варианте языка пали, и шесть латинских букв, применяющихся в транслитерации языка малаялам. Также пополнился инвентарь арабской письменности, алфавитов каннада и деванагари. Значительная часть нынешнего пополнения — 4193 символа — приходится на иероглифические знаки китайского, японского и корейского языков. Среди них редкие варианты иероглифов, иероглифы, используемые в топонимах, или те, что применяются или применялись в Корее, Вьетнаме и на Тайване. Добавлены и шестьдесят три буквы-модификатора кириллицы в верхнем и нижнем регистрах, используемые в фонетической транскрипции.

Другие новые символы и обозначения включают в себя девятиконечную белую звезду, используемый приверженцами религии бахаи, кханду — эмблему религии сикхов, символы небесных тел (транснептуновые объекты Оркус, Хаумеа, Кваоар, Макемаке и Гугун) и двадцать девять дополнительных элементов для египетских иероглифов, которые позволят египтологам более точно представлять древние тексты, например, отмечая, какая часть иероглифа повреждена. Включены и двадцать новых эмодзи, например, изображения медузы или заколки для волос.

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По материалам: polit.ru

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