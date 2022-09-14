В России окончательно закрылись шесть процентов кинотеатров

Вадим Карасев

«Ъ»: из-за отсутствия голливудских премьер в России закрылись шесть процентов кинотеатров

После начала специальной военной операции на Украине в России полностью закрылись 125 кинотеатров — это шесть процентов от их общего числа в стране. Об этом сообщает издание «Коммерсант» («Ъ»).

Из-за отсутствия голливудских премьер некоторые из оставшихся кинотеатров закрыли часть залов и рассчитывают, что посещаемость повысится в октябре. Они ожидают, что интерес зрителей привлечет картина «Сердце пармы», однако других крупных релизов до конца года не планируется.

«Может показаться, что шесть процентов — не так много, но нужно учесть, что это именно полностью закрытые кинотеатры, а не процент неработающих залов», — заявил член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Ранее российские кинотеатры поддержали законопроект о принудительном лицензировании контента. Глава АВК Алексей Воронков выступил за принудительное лицензирование фильмов, объяснив, что это поможет кинозалам продолжить работу. По его словам, большой частью выручки они обязаны зарубежным новинкам, а отечественные ленты не могут компенсировать убытки, с которыми столкнулись кинотеатры после отмены иностранных премьер. Воронков также уверен, что зарубежные студии с радостью будут обходить санкции и предоставлять контент через посредников.