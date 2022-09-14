В России «Топ Ган: Мэверик» показали под названием «Том Круз: Мажорик»

Вадим Карасев

В оренбургском кинотеатре «Космос» изменили названия зарубежных фильмов

В оренбургском кинотеатре «Космос» изменили названия зарубежных фильмов, поэтому картина «Топ Ган: Мэверик» превратилась в «Том Круз: Мажорик». Об этом сообщает издание «Подъем».

«Фантастические твари» получили название «Волшебные животные: загадки сильнейшего мага Альберта из Хогвартса», «Миньоны: Грювитация» переименовали в «Банана: гравитация», а «Мир Юрского периода» — в «Мир Юры в парке».

В «Космосе» пояснили, что сдают зал в аренду. Иногда этой услугой пользуются творческие клиенты, добавили там. «Люди там своими делами занимаются, мы особо не смотрим, что они там делают. Название сами придумывают», — заявили представили площадки в российском городе.

Ранее в среду стало известно, что за последние полгода в России полностью закрылись 125 кинотеатров — это шесть процентов от их общего числа в стране. Из-за отсутствия голливудских премьер некоторые из оставшихся кинотеатров закрыли часть залов и рассчитывают, что посещаемость повысится в октябре. Они ожидают, что интерес зрителей привлечет картина «Сердце пармы», однако других крупных релизов до конца года не планируется.