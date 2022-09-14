В России выявили более 50 тысяч случаев коронавируса за сутки

Вадим Карасев

В России за сутки выявили 51 735 случаев COVID-19, выздоровели 50 251, умерли 98 человек

В России за сутки выявили 51 735 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 20 208 878. Об этом в среду, 14 сентября, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 13 сентября, в стране зарегистрировали 44 045 пациентов с COVID-19.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (8610), Санкт-Петербурге (3623) и Самарской области (1777). Меньше всего — в Магаданской области (9 случаев), на Чукотке (15 случаев), а также в Ненецком автономном округе (26 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 4481. За этот же период 50 251 человек выздоровел и был выписан из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 19 195 104.

За сутки умерли 98 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 385 628 человек.