В российских вузах откроют службы психологической помощи

В 2022 году психологические службы откроются в пилотном режиме в 15 вузах в восьми регионах России, а к 2025 году они появятся во всех высших учебных заведениях страны. Это предполагает Концепция развития сети психологических служб, опубликованная Минобрнауки 13 сентября.

Во многих университетах психологи уже работают со студентами, например, в МГУ им. Ломоносова. В будние дни специалисты принимают с 15.00 до 21.00, а по субботам с 15.00 до 18.00. Записаться на прием можно по телефону.

Концепция предполагает, что специалисты психологической службы будут консультировать не только студентов, но и работников учебного заведения, помогать им в социальной адаптации и реабилитации.

Сейчас только в половине вузов есть психолог, а создание службы психологической помощи зависит только от воли руководства образовательной организации. К тому же в России нет профстандарта психолога вуза, и какие именно методы применять в работе со студентами, не прописано.

Согласно Концепции, межведомственной рабочей группе предстоит разработать систему взаимодействия вузов, медицинских организаций и органов социальной защиты населения, типовое положение о психологической службе в учреждениях высшего образования, методики оказания помощи студентам и педагогам, этический кодекс психолога в системе высшего образования.

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