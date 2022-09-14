Валерий Лимаренко: губернатор и управленец
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Валерий Лимаренко: губернатор и управленец

Биография действующего главы Сахалинской области. Образование, научная деятельность, результаты работы в атомной госкорпорации и достижения на государственных постах — в этом материале.

Семья, ранние годы

Лимаренко Валерий Игоревич — российский государственный деятель. Родился в Харькове в семье военного в 1960 году. Большая часть детства прошла в Луганске. После школы поступил в ХАИ им. Жуковского, который с успехом закончил в 1983 году по специальности «Жидкостные реактивные двигатели».

Трудовая деятельность

По распределению Валерий Лимаренко начал работать в закрытом научном городе Советского Союза Арзамас-16 (переименован в Саров). Прошел путь от рядового сотрудника до ведущего инженера НИИ. Параллельно с научной работой вел общественно-политическую деятельность в рядах ВЛКСМ.

В 1996-м стал депутатом саровской думы, позже занял пост первого зампредседателя городского парламента. Активно поддерживал проекты возрождения православных святынь.

В 2001-м перешел в областное правительство. В качестве министра ЖКХ продолжил деятельность по восстановлению храмов и монастырей в регионе. В этот же период получил докторскую степень, стал автором научных трудов, включая экономические монографии («Дом для Вашей семьи на большой Волге» и другие).

В 2003-м начал работать в команде полпреда президента по ПФО. В 2005-2007 гг. — замгубернатора региона.

Эффективный управленец

В госкорпорации Лимаренко Валерий трудился на протяжении 11 лет с 2007 по 2018 гг. Отвечал за инжиниринговое направление. Лично контролировал процесс строительства новых АЭС. По его инициативе произошла консолидация предприятий инженерного блока «Росатома» в единый холдинг НИАЭП, президентом которого он стал в 2012 году.

Валерий Лимаренко — губернатор островного региона

В декабре 2018-го Валерий Игоревич Лимаренко — и. о. губернатора Сахалинской области. Системный руководитель в новой должности сразу начал решать проблему транспортной доступности региона. Заключил контракт с «Аэрофлотом» на возобновление прямых рейсов в Южно-Сахалинск. Спустя 10 месяцев выиграл губернаторскую гонку.

Новый глава региона ввел практику прямых линий, во время которых каждый житель может задать ему любой вопрос о ситуации в области. Запросы населения обрабатываются администрацией и ложатся в основу социальных инициатив.

Так, под личным контролем Лимаренко находится целый ряд важных для сахалинцев и курильчан проектов — газификация, переселение из аварийного жилья, регулярные поставки продуктов и медикаментов, улучшение условий труда сотрудников бюджетной сферы, помощь социально незащищенным гражданам и другие.

Срок полномочий губернатора — до 2024 года.

# Общество Статьи
По материалам: rsute

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