Виктория Боня отекла и не принимает душ
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Виктория Боня отекла и не принимает душ

Виктория Боня отекла и не принимает душ
Модель Виктория Боня рассказала о своих тяготах. Ведущая решилась на авантюру, за которую ей приходится расплачиваться своим здоровьем. 42-летняя ведущая шесть дней назад отправилась покорять гору Манаслу в Непале. Проблема в том, что телезвезда решила заняться экстримом без подготовки. В первый же день Боня начала жаловаться гиду на проблемы со здоровьем. Накануне она сообщила, что у неё начались судороги и дикие головные боли. Помимо этого Виктория страдает от отеков. Все эти симптомы являются признаками горной болезни. Чуть позже, перед тем, как остальная группа выдвинулась в сторону лагеря, расположенного на высоте 5700 метров, Боня рассказала, что уже не может ходить.
«Ноги не ходят, голова раскалывается,  одышка не дает спать, судороги и отеки всего, что можно и нельзя. Толком не спала уже шесть дней и душ не видела столько же»,— переживает Виктория. Несмотря на все эти неприятности, ведущая испытывает состояние эйфории, когда оглядывается вокруг. Кажется, она до сих пор не пожалела о своем решении. «Видеть это чудо своими глазами и чувствовать ее энергию и мощь — нереальное ощущение!» — говорит она. Фанаты молятся и надеются, что Виктория вернется из опасного путешествия живой. Напомним, что Боня воспитывает дочку Анджелину, которой недавно исполнилось 10 лет. Судя по всему, пока звездная мать рискует своей жизнью в Азии, за девочкой присматривает отец Алекс Смерфит.
# Шоу-бизнес Боня Виктория
По материалам: z-aya

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