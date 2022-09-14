Виктория Боня отекла и не принимает душ

Модель Виктория Боня рассказала о своих тяготах. Ведущая решилась на авантюру, за которую ей приходится расплачиваться своим здоровьем. 42-летняя ведущая шесть дней назад отправилась покорять гору Манаслу в Непале. Проблема в том, что телезвезда решила заняться экстримом без подготовки. В первый же день Боня начала жаловаться гиду на проблемы со здоровьем. Накануне она сообщила, что у неё начались судороги и дикие головные боли. Помимо этого Виктория страдает от отеков. Все эти симптомы являются признаками горной болезни. Чуть позже, перед тем, как остальная группа выдвинулась в сторону лагеря, расположенного на высоте 5700 метров, Боня рассказала, что уже не может ходить.«Ноги не ходят, голова раскалывается, одышка не дает спать, судороги и отеки всего, что можно и нельзя. Толком не спала уже шесть дней и душ не видела столько же»,— переживает Виктория. Несмотря на все эти неприятности, ведущая испытывает состояние эйфории, когда оглядывается вокруг. Кажется, она до сих пор не пожалела о своем решении. «Видеть это чудо своими глазами и чувствовать ее энергию и мощь — нереальное ощущение!» — говорит она. Фанаты молятся и надеются, что Виктория вернется из опасного путешествия живой. Напомним, что Боня воспитывает дочку Анджелину, которой недавно исполнилось 10 лет. Судя по всему, пока звездная мать рискует своей жизнью в Азии, за девочкой присматривает отец Алекс Смерфит.