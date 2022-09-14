VK расскажет школьникам о видеотехнологиях в "День IT-знаний"

Вадим Карасев

VK проведет для школьников профориентационную акцию "День IT-знаний", посвященную видеотехнологиям.

Шестая ежегодная акция "День IT-знаний" пройдет 21 октября, сообщает пресс-центр VK.

Ее цель — помочь школьникам найти свой путь в IT. В этом году эксперты VK и других технологических компаний посетят школы и расскажут о новинках в сфере видеотехнологий.

Любая школа сможет присоединиться к акции с помощью онлайн-трансляции, которая будет проходить с 8:00 до 14:00 по московскому времени. Запланированы включения из Москвы, Санкт-Петербурга и федеральной территории Сириус.

В этом году для регистрации участников VK запустила специальное мини-приложение на базе VK Mini Apps. В личном кабинете будут доступны методические материалы, с помощью которых учителя смогут проводить профориентационные уроки самостоятельно. Также будет доступен специальный чат-бот в VK-мессенджере, который позволит каждому зрителю планировать свой маршрут по программе акции. Всех участников ждут интерактивные задания, призы и подарки.

"VK уделяет много внимания профориентации школьников. Мы хотим, чтобы как можно больше ребят могли узнать о мире IT, о том, какие карьерные возможности есть в этой сфере и чему нужно учиться, чтобы в нее попасть. Ежегодно мы рассказываем о самых актуальных технологиях. В прошлом году акция, посвященная разработке игр, охватила больше 290 000 школьников. В этом году мы выбрали тему видеотехнологий: школьники потребляют миллиарды единиц видеоконтента в том числе в наших сервисах, например, в VK Клипах и VK Видео. Мы хотим им рассказать, какие специалисты и технологические решения стоят за этим", — рассказал директор по связям с университетами VK Сергей Марданов.