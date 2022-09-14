Жасмин переживает из-за расставания с сыном
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Жасмин переживает из-за расставания с сыном

Жасмин переживает из-за расставания с сыном
Певица Жасмин сообщила, что ее старший сын начал новую жизнь. Жасмин недавно пережила тяжелый для любой матери момент расставания с сыном. Артистка окончательно отпустила 25-летнего Михаила во взрослую жизнь. Теперь он сам себя обеспечивает, живет отдельно и, между прочим, уже завёл себе невесту. По словам исполнительницы, Михаил сам настоял на переезде. Он понял, что пришло время начать жить отдельно от родителей. «Даже не представляла, как я смогу это пережить. Но Миша мне сам сказал: «Мама, хочу пожить отдельно». И я решила, что, наверное, пришло время», — цитирует певицу ProZvezd..
Со своей матерью он формально поддерживает связь, а по факту Жасмин даже не знает, как именно он зарабатывает себе на жизнь. «Я в его жизнь совершенно не лезу. Знаю только, что у него все в порядке. Миша работает, зарабатывает. У него есть свой бизнес. Он – индивидуальный предприниматель, что-то продает. Я, честно говоря, не знаю, что именно», — говорит Жасмин. При этом она совершенно уверена, что у сына в жизни всё хорошо. Если ему будет нужна помощь, то он обязательно посвятит её в свои проблемы. Возможно, Жасмин спокойна потому, что Михаил живет с девушкой, которая наверняка о нем хорошо заботится. Напомним, что Жасмин является многодетной мамой. Помимо сына Михаила в её семье подрастает еще один мальчик Мирон, а также дочка Маргарита. Младшему ребенку певицы всего шесть лет, так что его «уход» из дома произойдет еще не скоро.
# Шоу-бизнес Жасмин, певица
По материалам: z-aya

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