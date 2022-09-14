Жена узнала о тайном пристрастии мужа из-за одной оплошности

Вадим Карасев

Женщина узнала о том, что ее муж смотрит порно, так как он подключился к Bluetooth-колонке

Пользовательница форума Mumsnet поделилась историей о том, как случайно выяснила, что ее муж смотрит порно. Женщина рассказала, что узнала о тайном пристрастии случайно: супруг допустил одну оплошность и забыл отключить устройство, на котором играло видео для взрослых, от Bluetooth-колонки.

«Сегодня утром он пошел в туалет и взял с собой смартфон. Я была в спальне. Динамик Bluetooth в спальне внезапно подключился к его смартфону. В течение примерно десяти минут динамик колонки то включался, то выключался. Я услышала порно, которое он смотрел и, судя по всему, мастурбировал», — рассказала она.

По словам пользовательницы, через какое-то время муж вышел и спросил, все ли с ней в порядке. Женщина в ответ на это заявила, что ей было неприятно слушать звуки из порно, которое он смотрел. Однако супруг героини истории принялся отрицать все обвинения: он заявил, что не смотрел видео для взрослых.

«Я расстроена тем, что, хотя он клянется, что я ему все еще нравлюсь, он не проявляет никакого интереса ко мне. Однако очевидно, что он не асексуален, если он смотрит порно», — пожаловалась она. Женщина также добавила, что больше всего ее беспокоит то, что муж предпочитает видео для взрослых близости с ней.

В комментариях к посту мнения пользователей разделились. Многие заняли сторону женщину и сочли, что поведение ее мужа оскорбительно. «Это совершенно несправедливо по отношению к тебе», — написал один из них. «Я не могу поверить, что ты вышла за него замуж», — добавил другой. Однако некоторые пользователи выступили в защиту мужа. Они предположили, что у него могут быть какие-либо заболевания или психические расстройства.