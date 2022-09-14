Жизель Бундхен снялась для обложки глянца и дала интервью: "Я чувствую себя реализованной как мать и жена. Теперь моя очередь"

Вадим Карасев

Супермодель Жизель Бундхен снялась для обложки журнала Elle и дала изданию интервью, в котором рассказала о материнстве, приостановке карьеры ради семьи и планах на будущее.





Жизель Бундхен

Она рассказала, что старалась уделять больше времени семье — поддерживать своего супруга Тома Брэди и заниматься воспитанием детей: 12-летнего сына Бенджамина и 9-летней дочери Вивиан.

Я выполнила свою часть долга. Я переехала в Бостон и сосредоточилась на создании полной любви среды для детей, — сказала она, добавив, что была рядом со своим мужем и поддерживала его мечты.





Ранее в сети появились новости о разладе в отношениях Жизель Бундхен с супругом. Поводом для этого, по слухам, стало решение Брэди продолжить играть в футбол — в то время как супермодель настаивала на том, чтобы он проводил больше времени с семьей. Конечно, у меня есть свои опасения. У нас есть дети, и я хотела бы, чтобы он больше времени проводил с семьей, — сказала она в интервью.













Мы с ним много говорили об этом. Но я чувствую, что каждый должен принять правильное для себя решение. Ему тоже нужно делать то, что приносит ему удовольствие.

Я вижу, как мои дети растут и становятся прекрасными маленькими людьми, вижу, как мой муж преуспевает и реализовывает себя в своей карьере, — все это делает меня счастливой. На данном этапе моей жизни я чувствую, что хорошо потрудилась над этим.

















Однако в дальнейшем супермодель планирует посвящать себя не только семье, но и собственным целям. Так, она собирается принимать участие в некоторых проектах в качестве модели, а также активно занимается благотворительностью и экологическими проектами.

У меня есть огромный список вещей, которые я должна и хочу сделать. В свои 42 года я чувствую себя на пути к своей цели. Я чувствую себя реализованной как мать и как жена. А теперь моя очередь. Жизель Бундхен официально завершила свою карьеру в 2015 году и с тех пор не выходила на подиум и редко принимала участие в фотосессиях, посвящая время семье.

Ксения Смирнова