Журналист рассказал о синяках Владимира Соловьева после угроз Пугачевой
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Журналист рассказал о синяках Владимира Соловьева после угроз Пугачевой

Журналист рассказал о синяках Владимира Соловьева после угроз Пугачевой
Алла Пугачева обещала набить морду, после чего у ведущего Владимира Соловьева появился синяк под глазом.   Журналист Артур Гаспарян в эфире программы «И грянул Грэм» заявил, что вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева очень изящно потроллила телеведущего Владимира Соловьева и режиссера Никиту Михалкова. «Сказала, что хочется морду набить кое-кому. Потом Соловьев появляется с фингалами на физиономии. Вы знаете, я ничего не хочу утверждать, но это такое совпадение эпического и трагикомического масштаба», сказал Артур Гаспарян.
Также Гаспарян заметил, что Пугачева блистательно троллила Михалкова. «Этой фразой из «Рабы любви». И третий пост на фоне белого квадрата. Абсолютно чувственные слова с похорон Горбачева. Надо быть смелым и мудрым человеком, чтобы так безупречно провести линию в такой стремной ситуации. Другие бы стали объяснять свои поступки с пеной у рта. А Пугачева благородным образом сделала все. Она наводит порядок потихонечку», — заявил Гаспарян. Напомним, что Владимир Соловьев так и не объяснил, откуда на его лице появились синяки. Ранее Пугачева обмолвилась, что хотела бы дать в морду одному человеку. Многие посчитали, что речь как раз шла о Соловьеве.
# Шоу-бизнес Соловьев Владимир
По материалам: z-aya

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