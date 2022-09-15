15 бытовых изобретений от людей, чья инженерная мысль выходит за все рамки разумного

Есть люди, чей инженерный ум мог бы пригодиться науке, но находит применение в быту. Они легко решат любую проблему весьма нестандартными путями. Они создают крепления для пульта с помощью LEGO, могут сделать костёр, который сам поддерживает огонь, или собрать весы из палки и верёвок. Мы собрали для вас несколько примеров.

Дешевое и простое крепление для пульта дистанционного управления

В полёте я сидел рядом с инженером

Зачем покупать новые ботинки?

Скоро вылет, а весов нет…

Маска нового поколения

Кстати, у нас есть целая подборка масок, которые идеально вписались в костюм на Хэллоуин.

Когда нет ручки бритвы

Новый уровень отопления

Горячий клей

Чтобы не держать планшет на коленях во время долгой поездки

Решение моего папы по ограничению диапазона датчика (он физик)

Барбекюшница и холодильник в одном… унитазе

Прихватка для ручки сковороды

Изобретения для рисоварки

Когда вы хотите приготовить четыре чашки риса, но не хотите, чтобы из отверстия в крышке вылилась тонна воды и рисового пудинга.

Самоподдерживающийся костёр

Мой коллега сделал магнитную метлу, чтобы собирать металлические штуки с парковки после того, как гвоздь пробил колесо другому коллеге

А здесь мы собрали необычные лайфхаки для решения бытовых ситуаций.