15 фотографий неудачной рекламы, авторам которой только и остаётся сказать: «Так было задумано»

В наше время реклама — один из главных двигателей маркетинга. Хотите продать свой продукт — умейте его красиво и ярко продемонстрировать потенциальному покупателю. У авторов рекламы из нашей новой подборки с яркостью точно нет никаких проблем. Ведь на их вывески обратил внимание не один человек. Но причиной этого была не гениальность её дизайна, от которой перехватывает дух, а скорее наоборот: её нелепость, от которой сложно сдержать улыбку.

Реклама перманентного макияжа

Главное — это результат, а остальное не важно

Реклама стоматологических услуг забыла показать, как всё выглядело изначально. С кем не бывает.

Не самое удачное место для рекламы

Лягушачьи лапки

Реклама «Микролакс»

Этот ребёнок забыл перевернуть пистолет в нужное направление

Добрая реклама кухонного фартука

Мне кажется, лучше не стоит нагибаться.

Спешим за лимонадом

У вас ещё остались сомнения, что это одеяло точно с подогревом?

Интересный выбор фотографий, чтобы сделать рекламу в соцсети по наращиванию ресниц

Заранее показали, как делать НЕ надо

Здесь могла бы быть хорошая реклама стоматологических услуг, но пока это реклама Saforelle

Размер XL

Рекламодатель решил, что найти подходящего человека, который прорекламировал бы легинсы большого размера, слишком сложно. Ну а что, так тоже выглядит впечатляюще.

Музей иллюзий, который подарит вам 101 эмоцию

Делись улыбкой!

Неудачное размещение крепежа на рекламе, посвящённой дню пожилых людей

А здесь можно посмотреть пост про то, как люди хотели сделать свою рекламу незабываемой, и у них это получилось.