16-летний сын Кадырова стал чиновником
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16-летний сын Кадырова стал чиновником

16-летний сын Кадырова стал чиновником

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Ахмед в 16 лет стал главой всех детских и молодежных организаций региона.

Как сообщает Ruposters, в Минпросвещения РФ отправилась делегация из Чечни, в которую включили 16-летнего сына главы республики Ахмеда Кадырова.


"Делегация в составе советника президента России Абубакара Эдельгериева, вице-премьера правительства Чечни Абдулкерима Эдилова и внука первого президента республики Ахмеда Кадырова прибыла в Министерство просвещения России. Цель визита — предложить свое видение в развитии молодежного движения".

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов поддержал кандидатуру Кадырова-младшего на пост регионального председателя российского движения детей и молодежи, отметив успехи чеченских властей в развитии образования.

"Очень важно, что в Чечне главой республики уделяется внимание системе образования, воспитания. Есть хорошие результаты по строительству школ, ликвидации третьей смены, очень много наработок в части патриотического воспитания. Мы поддерживаем кандидатуру Ахмеда Рамзановича", — заявил министр, пообещав оказывать сыну Кадырова всяческую поддержку.

В сентябре 2020 года дочь главы Чечни Айшат Кадырова была назначена первым заместителем министра культуры республики, спустя год она стала руководителем ведомства.

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По материалам: uposters.ru

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