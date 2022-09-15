17 девушек, которых природа наградила нестандартной внешностью, притягивающей окружающих, как магнит
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17 девушек, которых природа наградила нестандартной внешностью, притягивающей окружающих, как магнит

17 девушек, которых природа наградила нестандартной внешностью, притягивающей окружающих, как магнит

Понятие красоты, пожалуй, самое неоднозначное из всех существующих. И если ещё несколько десятилетий назад модные дома старались вогнать красоту в рамки и буквально диктовали свои параметры, то сегодня эстетика стала более свободной и разнообразной. 90/60/90 и прочие каноны остались в прошлом. На практике разнообразие типажей внешности привлекает куда больше внимания и восхищения. Это доказывают девушки — модели и блогерши, красота которых настолько нетривиальна, что её всё чаще называют инопланетной.

Нянэ

Юния Пахомова

Мария Оз

Мария унаследовала необычную внешность и огромные глаза от своего отца. На фотографиях девушки нет ни грамма фотошопа.

Эллия София

Яна Добролюбова

Яна — российская fashion-модель, которая построила успешную карьеру в модельном бизнесе. Девушка работала во Франции и США, Китае и Японии, Италии и Англии. С раннего детства Добролюбова страдает от алопеции, однако это не мешает добиваться новых профессиональных высот.

Цунайна

Барбархат Суэяссу

Кася Жуечка

Слик Вудс

Келли Миттендорф

Диандра Форрест

Марьян Йонкман

Саския де Брау

Ханна Габи Одиль

Лили МакМенами

Лаура О’Грейди

Надежда Lertulo

Надежда Lertulo прошла долгий путь от сироты из интерната и учащейся строительного училища до одной из самых необычных и востребованных моделей.

Здесь вы можете посмотреть удивительные фото сестёр-альбиносов, которые так же могут похвастаться нетипичной красотой, восхищающей всех окружающих людей.

# Интересное
По материалам: twizz

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