19 сумасшедших парикмахерских шедевров, обладателям которых плевать на мнение окружающих и усмешки за спиной

Безусловно, у всех людей разные вкусы и предпочтения. Это касается всего, в том числе и выбора причёски. Стрижка и укладка — это отличный способ самовыражения, позволяющий выделиться из толпы и заявить о своей индивидуальности. Но некоторые в попытке скреативить доходят до настоящего безумия и создают у себя на голове такие шедевры, при виде которых у окружающих возникает настоящее недоумение и приступы неудержимого смеха. Парикмахерам, конечно, нужно отдать должное за то, что они сумели воплотить в жизнь столь странные задумки своих клиентов. Предлагаем вам взглянуть на эти шедевры парикмахерского искусства и поднять себе настроение.

Тут «прекрасно» всё. Особенно стоит обратить внимание на бакенбарды

При наличии минимума волос парень смог добиться потрясающего результата. На такую стрижку сложно не обратить внимание. Славно, что при желании он сможет легко от неё избавиться.

Вы готовы к перетягиванию каната?

Прекрасная причёска для выпускного. Образ гарантировано запомнится всем

На стиле

Один большой дред

Мужик усердно тренировал шею.

Мечта неформала

У неё там шлем?

Там живёт семья белок.

Эта антенна из волос наверняка помогает установить связь с космосом

Представьте, сколько на этот шедевр ушло лака для волос?

Парень должен жить в церкви или в каком-нибудь помещении с высокими потолками.

Получила экстремальную причёску и длину сохранила

Есть люди, которые осознанно хотят походить на яичницу

Получившаяся причёска выглядит как щётка

Как люди входят в двери с такими причёсками? Или в метро?

Стрижка, сделанная в японском салоне

Стрижка сделала парня похожим на пуделя

Стрижка, вдохновлённая медузой

Не стрижка, а полноценная подставка

Форма стрижки такая же странная, как и форма усов

Здесь вы можете взглянуть на фото девушек, которые решились разнообразить свой образ с помощью ярких и креативных причёсок.