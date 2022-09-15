4 энергетически вредные привычки, способные ухудшить память и снизить интеллект

Вадим Карасев

Наш интеллект во многом зависит от того, насколько хорошо работают наши верхние чакры. Когда они приходят в упадок, от этого страдает наша общая энергетика, что приводит к большим проблемам с мышлением, снижающим интеллектуальный потенциал.

Иногда бывает так, что наш мозг дает сбой, потому что мы устали. В таком случае временную прибавку к продуктивности можно получить благодаря самомассажу и физическим упражнениям. Описанные далее привычки упраздняют работу чакр, поэтому проблема появляется на энергетическом уровне. Избавиться от нее не получится до тех пор, пока человек не искоренит в себе ту или иную вредную привычку.

Ложиться спать когда попало и недосып

Самая плохая из всех привычек, которая заметно ухудшает работу мозга, приводя к снижению интеллекта и ухудшению памяти — неправильный сон. У современных людей является нормой ложиться спать в разное время каждый день. Это приводит к недосыпу, который в свою очередь очень отрицательно влияет на все чакры организма, а не только на Аджну, Вишудху и Сахасрару, расположенные между глаз, в области горла и на макушке соответственно.

Плохой сон делает нас слабыми, невнимательными, снижает иммунитет, понижает мотивацию. Люди, которые неправильно спят, испытывают большие трудности в работе. Начните следовать режиму, как бы сложно это не было. Да, порой хочется лечь позднее, потому что невозможно оторваться от общения с друзьями или развлечений, но от этой привычки важно уйти как можно скорее.

Сквернословие

Да-да, когда человек ругается, ухудшается не только его карма, но и память, интеллектуальные способности. От плохих слов страдает и судьба, но в первую очередь приходит в упадок чакра Вишудха. Она расположена в области горла — ровно там, где формируется наш голос. Когда мы говорим что-то плохое (не важно, шутка это или нечто иное), этот энергетический центр организма начинает давать сбой. В виду того, что все чакры связаны, со временем человек начинает страдать от потери красноречия и снижения интеллекта в целом.

Азартные игры

Ставки, казино, карты — всё это не зря считается пороком, ведь человек, который отдает этому всё свое свободное время, может поплатиться за это проблемами с памятью и интеллектом. Вредные привычки в целом убивают способность человека мыслить ясно и эффективно, но азартные игры делают это вдвойне эффективно. Они приводят к тому, что зависимая личность не может ни о чем думать. У такого человека появляются навязчивые идеи и мысли. Более того, все без исключения азартные игроки утопают в долгах, что еще сильнее подрывает их физическое и моральное здоровье.

Ни о какой сильной энергетике тут и речи быть не может. Мощнейший упадок физических сил сопровождается проблемами с памятью и упразднением Аджны и Сахасрары. Такая личность становится не только зависимой от азартных игр, но и лишается защиты от других жизненных соблазнов и грехов.

Неправильное питание

Энергетически вредная еда очень негативно сказывается на удаче человека, на его силе воли, здоровье, памяти и интеллектуальном потенциале. К такой еде относится фаст-фуд, полуфабрикаты. Если вы едите это не на постоянной основе, то ничего страшного не произойдет. Как только это становится вредной привычкой, энергетика приходит неминуемо в упадок.

Сюда же стоит добавить кофе, которое может нарушать работу всех чакр в целом. Также очень опасны и энергетические напитки, на которые человек подсаживается крайне быстро. Они дают заряд энергии, но потом забирают еще больше сил, из-за чего человек может начать употреблять их постоянно. В итоге физическая бодрость будет гарантирована, хоть и не надолго, а вот интеллектуальный потенциал существенно понизится.