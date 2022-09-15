5 интересных фактов про людей, рожденных в год Быка

Вадим Карасев

Если человек был рожден в 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 или 2009 году, то его покровитель — Бык. Как и у представителей других Восточных Знаков, у Быков есть определенные особенности, о которых почти никто не знает. Именно о них и пойдет речь.

У Быков, как и у всех других людей, есть свои плюсы и минусы в характере. Некоторые из них скрыты, но после прочтения данной статьи вы будете лучше понимать этих людей, их мотивы и тайны.

Излишний консерватизм

Быкам очень не нравится, когда в их жизни появляется что-то новое, особенно если это происходит без их ведома. В таком случае они очень сильно раздражаются и до последнего стараются не принимать новых правил игры. Быки очень тяжело переживают глобальные перемены в жизни, особенно если им приходится долго и упорно к чему-то привыкать, подстраиваться подо что-то. Окружающим их людям при этом кажется, что всё абсолютно нормально, потому что Быки не любят выставлять свое недовольство напоказ.

Быки плохо разбираются в финансовых тонкостях

В большинстве случаев этим людям не особо интересны тонкости банковской системы, ценные бумаги, игры на бирже и так далее. Они сосредоточены на том, что умеют делать лучше всего. В большинстве случаев Быки получают удовольствие от работы, требующей передвижения, физической активности. То, что ввергает их в скуку, они быстро отторгают. Теперь, зная этот факт, вам будет гораздо проще понять действия этого человека и найти ключ к его сердцу.

Бык, рожденный с декабря по апрель включительно, более счастливый

Такие быки более удачливы во всех сферах жизни и в особенности в любви. Им чаще улыбается удача, но зато они могут неправильно распоряжаться своим временем и энергией. Быки, рожденные в другие месяцы, более эффективны в работе и в делах. Пусть им реже улыбается фортуна, но зато они намного стабильнее в эмоциональном плане.

Быки любят, когда им помогают

Дело тут не в слабости или в нежелании брать на себя ответственность. Просто людям, рожденным в год этого животного-талисмана, очень нравится трудиться над чем-то сообща, в веселой и приятной компании. Да, они могут пытаться выполнять роль лидера, что не всегда приятно, но им при этом не хочется подавлять чужую волю. Таким образом они зачастую показывают свое стремление оберегать близкого или дорогого сердцу человека, так что не стоит воспринимать это как агрессию или невежество.

Быки поддерживают хорошие отношения с близкими

Удивительно, но при своем взрывном характере люди данного года рождения умеют приносить извинения и прощать, особенно если речь идет о родственниках, второй половинке, детях, лучшем друге или подруге. Они считают, что родственные связи всегда превыше всего, поэтому вы практически никогда не увидите Быка-отшельника, который отбивается от своей семьи и ведет полностью самостоятельный образ жизни.