Алсу запечатлелась в ванной в банном халате и без косметики
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Алсу запечатлелась в ванной в банном халате и без косметики

Алсу запечатлелась в ванной в банном халате и без косметики
39-летняя певица Алсу показала себя себя в естественном виде без всяких прикрас. Алсу — многодетная мама. У нее есть дочки Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Детишек поп-дива подарила бизнесмену Яну Абрамову. За годы супружества артистка совсем не изменилась. Она выглядит чуть ли не ровесницей старшей дочери. А ведь Алсу — 39 лет! Она может дать фору даже юным солисткам, не прибегая к помощи пластических хирургов. Певица поделилась честным снимком, позируя в ванной. Алсу поразила умытым лицом без капли макияжа. При этом жена Яна Абрамова предстала в кадре в пушистом банном халатике. «Ради приличия могла бы и состариться», «С нулевых вообще не поменялась», «Молоденькая», «На сорок лет совсем не тянет», — написали фолловеры. При этом Алсу поделилась своими секретами красоты, дав понять, как ей удается оставаться такой привлекательной, словно она поселилась в морозильной камере.
«Вот так неожиданно и стремительно наступила осень! Я много рассказывала о том, что очень люблю лето и загар, но это, увы, как всем известно, приводит к сухости кожи и появлению пигментных пятен на лице. Каждый год по окончании солнечных теплых дней я начинаю активно заниматься уходом и восстановлением кожи. Не забываем, что дальше нас ждет отопительный сезон, поэтому подход должен быть комплексным и направленным на одновременное питание и обновление. После хорошего очищения кожи, о котором я недавно рассказывала, я обязательно использую сыворотку и питательный крем. Сыворотка с витамином В3 уже давно прописалась в моей косметичке, а после крема с коллагеном кожа просто бархат. Осень для артиста — это ведь еще пора большого количества съемок, концертов и встреч, поэтому более ровный тон и текстура кожи как нельзя будет кстати. А значит, и осень пройдет с хорошим настроением! Чего и вам желаю», — отметила Алсу.
# Шоу-бизнес Алсу, певица
По материалам: z-aya

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