Американскую соцсеть обвинили в слежке за перепиской пользователей

Вадим Карасев

New York Post: ФБР и Facebook сотрудничали для слежки за перепиской пользователей

Американская социальная сеть Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сотрудничала с Федеральным бюро расследований (ФБР) для слежки за частной перепиской пользователей. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на источники в министерстве юстиции.

Как указали в издании, объектами шпионажа становились пользователи, которые интересовались президентскими выборами в Соединенных Штатах 2020 года. Причиной для начала слежки служили любые проявления несогласия с позицией правительства или негативная оценка его действий, говорится в публикации. «Facebook передавал ФБР частную переписку без каких-либо судебных требований о передаче информации. Это делалось в обход предусмотренного законом процесса», — цитирует источники New York Post.

Уточняется, что передача данных осуществлялась в течение последних 19 месяцев. Сотрудники соцсети предоставляли их подразделению штаб-квартиры ФБР, ответственному за борьбу с террористическими угрозами внутри США. Facebook опровергнул выдвинутые обвинения.

Ранее TikTok подвергся подозрениям в слежке. Тогда о шпионаже сервиса заявил предвыборный штаб президента США Дональда Трампа.