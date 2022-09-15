Анна Хилькевич психанула и избавилась от длинных волос
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анна Хилькевич психанула и избавилась от длинных волос

Анна Хилькевич психанула и избавилась от длинных волос
35-летняя актриса Анна Хилькевич кардинально преобразилась. Звезда сериала «Универ. Новая общага» прилетела в Африку. Анна стала ведущей реалити-шоу «Влюбись, если сможешь». В Кейптауне звезда решила изменить внешность. На протяжении всей кинокарьеры Хилькевич была девушкой с длинными белокурыми волосами. Сейчас Анна впервые решилась на дерзкий эксперимент — сделала каре. Мать двоих детей показала результат преображения. Актриса снялась в салоне автомобиля крупным планом. Уроженка Санкт-Петербурга предстала в сером топе и белой рубашке. Анна нанесла макияж в розовых тонах. Хилькевич разоткровенничалась о том, что заставило ее сменить имидж. «Психанула! Ребята, посмотрите, что стало с моими волосами. Я подстриглась, офигеть! Африка меняет внешность», — рассказала Анна.
«Как вам моя новая причёска?» — поинтересовалась Хилькевич. Большинство поклонников актрисы высоко оценили ее новый образ. «Милашка», «Потрясающе красивая девушка», «А с каре-то намного лучше!», «Даже не узнала вас», «Крутая прическа. Самая нежная и стильная! Супер, глаз не оторвать», «Куколка», «Давно нужно было сменить прическу! Вы так моложе. Прямо девочка», — высказались пользователи. Вместе с тем, несколько фанатов Анны признались, что им больше нравится прежняя прическа. «О, нет! Надеюсь, это парик. Только длинные!», «Перемены — это, конечно, хорошо, но с длинными однозначно вы круче», «Зачем подстриглась?», «Прическа прибавила 10 лет», — отметили фолловеры.
# Шоу-бизнес Хилькевич Анна
По материалам: z-aya

Последние новости

В Китае отреагировали на претензии Запада из-за союза с Россией в рамках ШОС
В Китае отреагировали на претензии Запада из-за союза с Россией в
Более 12 тыс. человек получили консультации в общественных приемных Херсонской области
Более 12 тыс. человек получили консультации в общественных приемных
Тимоти Шаламе снялся для британского Vogue. Он стал первым мужчиной на обложке печатного номера
Тимоти Шаламе снялся для британского Vogue. Он стал первым мужчиной
Американскую соцсеть обвинили в слежке за перепиской пользователей
Американскую соцсеть обвинили в слежке за перепиской пользователей
Анна Хилькевич психанула и избавилась от длинных волос
Анна Хилькевич психанула и избавилась от длинных волос
Максим Галкин поделился свежим видео с детьми, которое получил из России
Максим Галкин поделился свежим видео с детьми, которое получил из
Жена Игоря Николаева взяла на телесъемку их 6-летнюю дочь
Жена Игоря Николаева взяла на телесъемку их 6-летнюю дочь
Сергей Лазарев раскрыл свои страхи
Сергей Лазарев раскрыл свои страхи
Алсу запечатлелась в ванной в банном халате и без косметики
Алсу запечатлелась в ванной в банном халате и без косметики
Клава Кока прокомментировала скандал из-за шоу в коротком платье у храма
Клава Кока прокомментировала скандал из-за шоу в коротком платье у
Звезда YouTube-сериала «Непосредственно Каха» Тамара Турава впервые стала мамой
Звезда YouTube-сериала «Непосредственно Каха» Тамара Турава впервые
Новак назвал замену «Северного потока-2» для России
Новак назвал замену «Северного потока-2» для России

Топ на сегодня

Суд приостановил работу ресторана Моргенштерна* из-за ужасающей антисанитарии
Суд приостановил работу ресторана Моргенштерна* из-за ужасающей
Безверхову успешно преобразили, а вот Опенченко со стрижкой не повезло
Безверхову успешно преобразили, а вот Опенченко со стрижкой не повезло
Два хита Hazelight Studios выйдут на приставках Xbox в едином бандле
Два хита Hazelight Studios выйдут на приставках Xbox в едином бандле
Ольга Бузова в стрингах показала свою попу
Ольга Бузова в стрингах показала свою попу
В России сравнили ШОС и НАТО
В России сравнили ШОС и НАТО

Еще по теме

Анна Хилькевич продемонстрировала фанатам тату
Анна Хилькевич похвасталась селфи в нескромном костюме
«Толстенькая» Анна Хилькевич переполошила поклонников в Instagram
Анна Хилькевич опубликовала в Instagram откровенный снимок