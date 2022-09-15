Анна Хилькевич психанула и избавилась от длинных волос

35-летняя актриса Анна Хилькевич кардинально преобразилась. Звезда сериала «Универ. Новая общага» прилетела в Африку. Анна стала ведущей реалити-шоу «Влюбись, если сможешь». В Кейптауне звезда решила изменить внешность. На протяжении всей кинокарьеры Хилькевич была девушкой с длинными белокурыми волосами. Сейчас Анна впервые решилась на дерзкий эксперимент — сделала каре. Мать двоих детей показала результат преображения. Актриса снялась в салоне автомобиля крупным планом. Уроженка Санкт-Петербурга предстала в сером топе и белой рубашке. Анна нанесла макияж в розовых тонах. Хилькевич разоткровенничалась о том, что заставило ее сменить имидж. «Психанула! Ребята, посмотрите, что стало с моими волосами. Я подстриглась, офигеть! Африка меняет внешность», — рассказала Анна.«Как вам моя новая причёска?» — поинтересовалась Хилькевич. Большинство поклонников актрисы высоко оценили ее новый образ. «Милашка», «Потрясающе красивая девушка», «А с каре-то намного лучше!», «Даже не узнала вас», «Крутая прическа. Самая нежная и стильная! Супер, глаз не оторвать», «Куколка», «Давно нужно было сменить прическу! Вы так моложе. Прямо девочка», — высказались пользователи. Вместе с тем, несколько фанатов Анны признались, что им больше нравится прежняя прическа. «О, нет! Надеюсь, это парик. Только длинные!», «Перемены — это, конечно, хорошо, но с длинными однозначно вы круче», «Зачем подстриглась?», «Прическа прибавила 10 лет», — отметили фолловеры.