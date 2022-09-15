Ассоциация защиты религиозной свободы обвинила сейм Латвии в шантаже Православной церкви

Вадим Карасев

Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) обвинила руководство Риги, которое на минувшей неделе в одностороннем порядке "провозгласило" автокефалию Латвийской православной церкви Московского патриархата, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что сейм Латвии по инициативе президента Эгилса Левитса объявил о полной независимости ЛПЦ. При подготовке соответствующего законопроекта велись консультации с МИД, Минюстом и органами госбезопасности, в то время как Православная церковь лишь была проинформирована относительного ее нового правового статуса.

Совет РАРС считает, что заявление Левитса, что "церковь может рассчитывать на полную поддержку государства, которое юридически признает ее автокефальный статус", свидетельствует о том, что вопрос поддержки православных общин в стране рассматривается исключительно как предмет политического торга. При этом тысячелетние канонические нормы Православия, определяющие вопросы предоставления автокефалии (самостоятельности) местным объединениям только церковными соборными механизмами, государство игнорирует.

По мнению авторов заявления, принятие упомянутого закона напоминает недавние события на Украине, а именно инициативы прежнего главы государства Петра Порошенко, который "путем прямого давления и коррупционных механизмов пытался "даровать автокефалию" Украинской православной церкви.

Ассоциация защиты религиозной свободы отмечает, что данная инициатива вступает в "вопиющее противоречие" с одним из ключевых конституционных принципов Латвийской республики, который гласит, что "Церковь отделена от государства".

"Налицо грубое вмешательство государственных органов в жизнь и деятельность одной из крупнейших религиозных организаций страны, нарушение принципа свободы совести, нормативное оформление попытки навязать религиозному сообществу страны конфронтационный антироссийский курс", - сказано в заявлении, авторы которого призывают международное сообщество дать непредвзятую и справедливую правовую оценку вышеупомянутым инициативам.

Российская ассоциация защиты религиозной свободы, созданная в 2014 году, объединяет представителей всех религиозных конфессий страны, общественных деятелей, правозащитников и религиоведов.