Ассоциация защиты религиозной свободы обвинила сейм Латвии в шантаже Православной церкви
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Ассоциация защиты религиозной свободы обвинила сейм Латвии в шантаже Православной церкви

Ассоциация защиты религиозной свободы обвинила сейм Латвии в шантаже Православной церкви

Ассоциация защиты религиозной свободы обвинила сейм Латвии в шантаже Православной церкви

Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) обвинила руководство Риги, которое на минувшей неделе в одностороннем порядке "провозгласило" автокефалию Латвийской православной церкви Московского патриархата, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что сейм Латвии по инициативе президента Эгилса Левитса объявил о полной независимости ЛПЦ. При подготовке соответствующего законопроекта велись консультации с МИД, Минюстом и органами госбезопасности, в то время как Православная церковь лишь была проинформирована относительного ее нового правового статуса.


Совет РАРС считает, что заявление Левитса, что "церковь может рассчитывать на полную поддержку государства, которое юридически признает ее автокефальный статус", свидетельствует о том, что вопрос поддержки православных общин в стране рассматривается исключительно как предмет политического торга. При этом тысячелетние канонические нормы Православия, определяющие вопросы предоставления автокефалии (самостоятельности) местным объединениям только церковными соборными механизмами, государство игнорирует.

По мнению авторов заявления, принятие упомянутого закона напоминает недавние события на Украине, а именно инициативы прежнего главы государства Петра Порошенко, который "путем прямого давления и коррупционных механизмов пытался "даровать автокефалию" Украинской православной церкви.

Ассоциация защиты религиозной свободы отмечает, что данная инициатива вступает в "вопиющее противоречие" с одним из ключевых конституционных принципов Латвийской республики, который гласит, что "Церковь отделена от государства".

"Налицо грубое вмешательство государственных органов в жизнь и деятельность одной из крупнейших религиозных организаций страны, нарушение принципа свободы совести, нормативное оформление попытки навязать религиозному сообществу страны конфронтационный антироссийский курс", - сказано в заявлении, авторы которого призывают международное сообщество дать непредвзятую и справедливую правовую оценку вышеупомянутым инициативам.

Российская ассоциация защиты религиозной свободы, созданная в 2014 году, объединяет представителей всех религиозных конфессий страны, общественных деятелей, правозащитников и религиоведов.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Напоминаем: сегодня последний день, чтобы забрать бесплатно эти 2 игры по Games With Gold
Напоминаем: сегодня последний день, чтобы забрать бесплатно эти 2
Россиянка случайно убила двухмесячного сына
Россиянка случайно убила двухмесячного сына
5 интересных фактов про людей, рожденных в год Быка
5 интересных фактов про людей, рожденных в год Быка
Ferrari показали свой первый внедорожник Purosangue (13 фото)
Ferrari показали свой первый внедорожник Purosangue (13 фото)
Денис Адамов: прямо сейчас Сперцян является главным талантом РПЛ
Денис Адамов: прямо сейчас Сперцян является главным талантом РПЛ
Ассоциация защиты религиозной свободы обвинила сейм Латвии в шантаже Православной церкви
Ассоциация защиты религиозной свободы обвинила сейм Латвии в шантаже
США готовят широкую коалицию из 60 стран против Китая
США готовят широкую коалицию из 60 стран против Китая
В США объяснили россиянам порядок получения американской визы в Польше
В США объяснили россиянам порядок получения американской визы в Польше
Представители каких знаков зодиака считаются главными неудачниками
Представители каких знаков зодиака считаются главными неудачниками
Стало известно о планах Японии ввести режим экономии электроэнергии зимой
Стало известно о планах Японии ввести режим экономии электроэнергии
Не стоит беспокоить слона
Не стоит беспокоить слона
В России сравнили ШОС и НАТО
В России сравнили ШОС и НАТО

Топ на сегодня

Квартир в Алании уже не хватает на россиян
Квартир в Алании уже не хватает на россиян
Блогер Лебедев пожаловался на «первобытный» уклад в популярной у туристов стране
Блогер Лебедев пожаловался на «первобытный» уклад в популярной у
В Индии школьный автобус упал в ущелье
В Индии школьный автобус упал в ущелье
Под Калининградом отменили празднование Дня города из-за спецоперации на Украине
Под Калининградом отменили празднование Дня города из-за спецоперации
Мастер бильярда в деле
Мастер бильярда в деле

Еще по теме

Московская патриархия выступила против отделения Украинской православной церкви
РПЦ признала независимость Украинской церкви
Порошенко предложил подумать о создании единой православной церкви
Константинополь: УПЦ МП в Украинском государстве больше не существует