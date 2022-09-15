Безверхову успешно преобразили, а вот Опенченко со стрижкой не повезло
Сегодня, 01:45 Вадим Карасев
Клавдия Безверхова очень довольна результатом ринопластики, в то время как Алену Опенченко не очень удачно подстригли под каре, из-за чего ребята теперь называют её Гоголем. После ринопластики Клавдия Безверхова буквально счастлива, так как результат смог превзойти все ее самые смелые ожидания. В данный момент она на Поляне ждет Артёма Гранта, желая начать отношения с чистого листа. Она надеется, что с новым носом и длинными волосами будет буквально другим человеком.
С Клавдией Безверховой всё ясно, её преображение прошло удачно. Зато новую стрижку Алёны Опенченко на проекте никто не оценил. Девушка сделала каре, после чего Иван Барзиков и Михаил Козлов дали ей обидную кличку — Гоголь. Девушке всего лишь захотелось чего-то новенького, однако её начали высмеивать.
Несмотря на то, что Клавдия Безверхова хотела отправиться в Минск за своим избранником, она этого так и не сделала. Параллельно девушка планировала сделать шенгенскую визу. Да и у Опенченко мечты отправиться погреться на солнышке всё сильнее. Кажется, с выбором партнёра она поспешила и теперь жалеет об этом.
По материалам: life-dom2