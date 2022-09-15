Безверхову успешно преобразили, а вот Опенченко со стрижкой не повезло

Вадим Карасев

После ринопластики Клавдия Безверхова буквально счастлива, так как результат смог превзойти все ее самые смелые ожидания. В данный момент она на Поляне ждет Артёма Гранта, желая начать отношения с чистого листа. Она надеется, что с новым носом и длинными волосами будет буквально другим человеком.С Клавдией Безверховой всё ясно, её преображение прошло удачно. Зато новую стрижку Алёны Опенченко на проекте никто не оценил. Девушка сделала каре, после чего Иван Барзиков и Михаил Козлов дали ей обидную кличку — Гоголь. Девушке всего лишь захотелось чего-то новенького, однако её начали высмеивать.Несмотря на то, что Клавдия Безверхова хотела отправиться в Минск за своим избранником, она этого так и не сделала. Параллельно девушка планировала сделать шенгенскую визу. Да и у Опенченко мечты отправиться погреться на солнышке всё сильнее. Кажется, с выбором партнёра она поспешила и теперь жалеет об этом.